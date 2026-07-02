Владимир Павлов принял участие в открытии юрточного городка в Улан-Удэ

Этническая экспозиция расположилась на территории физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ. Здесь представлены бурятские юрты Иркутской области и Забайкальского края, всех районов Бурятии и Монголии, а также шэнэхэнских бурят, проживающих в Китае.





«От имени депутатов парламента Бурятии приветствую гостей и участников фестиваля! Поздравляю вас с открытием юрточного городка и началом фестиваля «Алтаргана»! В нашей республике в дружбе и согласии проживают представители многих народов и национальностей. Вместе мы преодолеваем трудности, вместе достигаем успехов. Наша сила - в дружбе, согласии и единстве! Пусть эти праздничные дни «Алтарганы» укрепят наши связи, дружбу, станут источником возрождения исконных традиций и обычаев наших народов!» — сказал в приветственном слове Владимир Павлов.





В течение трех дней все желающие смогут посетить юрточный городок «Бурятия в миниатюре». Все юрты информативно наполнены - традиционное юрточное убранство соответствует особенностям района или региона. Возле каждой организована выставка достижений производства и местных мастеров.





Сегодня председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов вместе с главой республики Алексеем Цыденовым приветствовал участников и гостей Всебурятского фестиваля «Алтаргана» (6+) во время открытия юрточного городка и выставки-ярмарки «Вся Бурятия».В открытии юрточного городка активное участие приняли многие депутаты республиканского парламента.В программе юрточного городка конкурс презентаций лучших практик жизни и хозяйствования бурятского народа «Нангин бууса» (родная колыбель). Он призван притянуть к корням бурятский народ, напомнить о бережном отношении к окружающей среде и почитании традиций. Участники демонстрируют насколько в их хозяйствах органично сочетаются производство и культура, делятся трудовым опытом и передаваемой из поколения в поколение мудростью кочевых народов.Фото: Хурал Бурятии