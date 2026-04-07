Общество 07.04.2026 в 12:30

В Чите прикрыли онлайн-казино

В Забайкалье следователи СК возбудили уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр
Текст: Иван Иванов
СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Читы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные по организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). 
 
По версии следствия, в период с марта 2022 года по февраль 2026 года подозреваемый действуя из корыстных побуждений, осознавая, что на территории Забайкальского края игорная зона не создана, а организация и проведение азартных игр вне игорных зон запрещены федеральным законодательством, организовал незаконную игорную деятельность в двух арендованных жилых квартирах на территории Железнодорожного административного района г. Читы. 
 
Для проведения азартных игр подозреваемый использовал ноутбуки, подключенные к сети интернет, а также мобильную связь. В результате противоправной деятельности подозреваемый извлек доход в особо крупном размере – не менее 48 млн рублей. 
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР Забкрая

