Компенсация за оплату ЖКУ

Вопрос: «Расскажите, кто может получать компенсацию за оплату ЖКУ и куда обращаться?» Ольга, Улан-Удэ.

Система помощи по оплате ЖКУ в России делится на льготы и субсидии. Льготы — это компенсация части затрат для конкретных категорий граждан. Субсидии — это выплаты для тех, у кого низкий доход, даже если человек не относится к льготной категории.

Льготы бывают федеральными и региональными. К перечню федеральных льготников относятся:

● люди с инвалидностью I, II, III групп и семьи с детьми с инвалидностью;

● ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны;

● «чернобыльцы» и лица, пострадавшие от радиации;

● родственники погибших военнослужащих.

Размер компенсации для большинства федеральных льготников составляет 50% от фактически начисленных платежей (в пределах социальных нормативов).

Региональные льготники — это категории, которые устанавливают местные власти. В каждом регионе они могут быть разными. Чаще всего к ним относятся:

● Ветераны труда — обычно получают компенсацию 50% расходов на ЖКУ. Точный размер и условия зависят от региона проживания.

● Многодетные семьи — на федеральном уровне им положена скидка не менее 30% на оплату коммунальных услуг. Регионы могут увеличивать этот размер. Например, в некоторых субъектах семья с тремя детьми получает 30% компенсации, с 4–7 детьми — 40%, с 8 и более — 50%.

● Пенсионеры по возрасту — имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100% (в пределах региональной нормы площади).

● Сельские специалисты (врачи, учителя и другие работники бюджетной сферы) — могут рассчитывать на полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Кто может получить субсидию

Право на субсидию на оплату ЖКУ имеют граждане, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров этот порог может быть ниже — например, 18%. В каждом регионе устанавливается свой стандарт стоимости ЖКУ, от которого считается субсидия.

Обратиться за субсидией могут как собственники жилья, так и наниматели по договору социального найма.

Для оформления как льгот, так и субсидий потребуется примерно одинаковый пакет документов:

● паспорт заявителя и всех членов семьи;

● свидетельства о рождении детей до 14 лет;

● документы, подтверждающие право на жильё (свидетельство о собственности, договор социального найма и т.д.);

● справки о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев;

● для льготников — документы, подтверждающие льготный статус (удостоверение ветерана, справка об инвалидности и т.п.).

Подать заявление можно в органе социальной защиты населения по месту жительства, в любом многофункциональном центре (МФЦ) или через портал «Госуслуги». Субсидию обычно назначают на 6 месяцев, после чего нужно подавать заявление повторно.

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий (инвалиды, ветераны, многодетные, пенсионеры старше 70 лет, сельские специалисты) — вам положена льгота в размере от 30% до 100% расходов на ЖКУ. Если ваш доход невысок и расходы на коммуналку превышают 22% от дохода семьи — вы можете получить субсидию, даже не имея льготного статуса. И в том, и в другом случае стоит обратиться в соцзащиту или МФЦ с документами — возможно, вы уже давно имеете право на помощь, просто не знали об этом.