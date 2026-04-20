Происшествия 20.04.2026 в 10:34

В Хоринском районе за сутки произошло сразу три пожара

Пострадали гараж, квартира и кафе
Текст: Елена Кокорина
В Хоринском районе Бурятии за сутки произошло три пожара, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В улусе Тэгда 19 апреля огнем был уничтожен гараж на общей площади 42 кв.м. Также пострадала наружная стена летней кухни. По предварительной информации его причиной стало короткое замыкание электропроводки. Вечером того же дня, но уже в селе Хоринск в результате пожара полностью обгорела изнутри одна квартира двухквартирного жилого дома на площади 30 кв.м. Причиной пожара – в неосторожном обращении с огнем при эксплуатации печного отопления.

Третьим инцидентом за сутки стало возгорание вблизи кафе «Ариун». Из-за вылета искры из трубы котельной начался пожар. Огонь повредил один кубометр дров и погонный метр забора.

- Регулярно проверяйте электропроводку и не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Ваша безопасность в ваших руках! В случае пожара звоните 101 или 112, - напомнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС:

Фото: ГО ЧС

 

Все новости

В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП
20.04.2026 в 10:50
В Улан-Удэ во вторник усилят движение автобусов на кладбища
20.04.2026 в 10:48
Благоустроят ли в Улан-Удэ сквер у Центрального дома быта?
20.04.2026 в 10:44
В Хоринском районе за сутки произошло сразу три пожара
20.04.2026 в 10:34
Тхэквондист из Улан-Удэ стал чемпионом Европы
20.04.2026 в 10:22
В селе Бурятии мошенники заставили пенсионерку продать машину и отдать им все деньги
20.04.2026 в 10:17
В Бурятии с «Россетей» взыскали свыше 220 тысяч рублей за ландшафтный пожар
20.04.2026 в 10:11
В Улан-Удэ жители двух улиц остались без холодной воды
20.04.2026 в 09:58
В Улан-Удэ на проспекте Строителей столкнулись трамвай и легковушка
20.04.2026 в 09:50
Ансамбль из Бурятии выиграл 2 миллиона рублей
20.04.2026 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП
В аварии пострадало трое человек
20.04.2026 в 10:50
В Улан-Удэ на проспекте Строителей столкнулись трамвай и легковушка
Заняты трамвайные пути в направлении Богатырского моста
20.04.2026 в 09:50
В 40-х кварталах в Улан-Удэ затопило дорогу
На место выехала бригада МУП «Водоканал»
20.04.2026 в 09:06
Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь
В Бурятии продолжает бушевать эпидемия кибермошенничества
19.04.2026 в 14:25
