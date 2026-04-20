В Хоринском районе за сутки произошло сразу три пожара

В Хоринском районе Бурятии за сутки произошло три пожара, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В улусе Тэгда 19 апреля огнем был уничтожен гараж на общей площади 42 кв.м. Также пострадала наружная стена летней кухни. По предварительной информации его причиной стало короткое замыкание электропроводки. Вечером того же дня, но уже в селе Хоринск в результате пожара полностью обгорела изнутри одна квартира двухквартирного жилого дома на площади 30 кв.м. Причиной пожара – в неосторожном обращении с огнем при эксплуатации печного отопления.

Третьим инцидентом за сутки стало возгорание вблизи кафе «Ариун». Из-за вылета искры из трубы котельной начался пожар. Огонь повредил один кубометр дров и погонный метр забора.

- Регулярно проверяйте электропроводку и не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Ваша безопасность в ваших руках! В случае пожара звоните 101 или 112, - напомнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС:

