В Бурятии с «Россетей» взыскали свыше 220 тысяч рублей за ландшафтный пожар

В Бурятии по иску прокурора Джидинского района с филиала ПАО «Россети Сибирь» взыскали расходы на тушение ландшафтного пожара.

В апреле 2025 года из-за ненадлежащего содержания электросетевого хозяйства упала опора линии электропередачи. Из-за этого загорелась сухая трава и кустарник возле села Цаган-Усун. Площадь пожара превысила 10 гектаров.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с сетевой организации в пользу учреждений лесного хозяйства свыше 220 тысяч рублей, затраченных на тушение пожара. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.