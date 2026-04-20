Ансамбль из Бурятии выиграл 2 миллиона рублей

Заслуженный коллектив народного творчества из Бурятии получит грант в размере 2 миллионов рублей и представит республику в финале в Москве.

Народный фольклорный ансамбль из села Кижинга «Баян Сумбэр» победил в зональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов (6+). Мероприятие состоялось в Красноярске.

Руководителем коллектива является Дугарма Жамсаранова. В их репертуаре: старинные обрядовые песни, танцы и фольклорные композиции, которые артисты бережно собирают и передают зрителям.

Кроме того, обладателем диплома I степени стал народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».