Культура 20.04.2026 в 09:42
Ансамбль из Бурятии выиграл 2 миллиона рублей
Успехов добился коллектив из Кижинги
Текст: Карина Перова
Заслуженный коллектив народного творчества из Бурятии получит грант в размере 2 миллионов рублей и представит республику в финале в Москве.
Народный фольклорный ансамбль из села Кижинга «Баян Сумбэр» победил в зональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов (6+). Мероприятие состоялось в Красноярске.
Руководителем коллектива является Дугарма Жамсаранова. В их репертуаре: старинные обрядовые песни, танцы и фольклорные композиции, которые артисты бережно собирают и передают зрителям.
Кроме того, обладателем диплома I степени стал народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».