В Улан-Удэ во вторник усилят движение автобусов на кладбища

Ко двум из четырех улан-удэнских кладбищ пустят дополнительные автобусы. На «стеклозаводское» кладбище планируется направить еще 4 автобуса «ПАЗ» с интервалом движения в 30 минут (с 8:00 до 17:30). А по регулярному маршруту 56 до кладбища продлят движение 15 малых автобусов.

На кладбище «Южное» муниципалитет выделит дополнительно 5 «ПАЗов» в этот же период времени. Конечно, туда ходят и регулярные маршруты. «Горьковское» кладбище будут обслуживать регулярные маршруты, как и «Загорское».

Автобусы, которые идут специально на кладбище, будут иметь специальные таблички. Места отправления традиционные, они известны много лет. Кстати, для личного транспорта въезд на «стеклозаводское» кладбище будет в Родительский день запрещен. Въезд разрешат автобусам.

Как показывает опыт прошлых лет, в Родительский день МУП «Городские маршруты» перевозит заметно больше пассажиров.