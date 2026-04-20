20.04.2026 в 10:48

В Улан-Удэ во вторник усилят движение автобусов на кладбища

Водители ждут наплыва граждан в Родительский день
Текст: Петр Санжиев
Ко двум из четырех улан-удэнских кладбищ пустят дополнительные автобусы. На «стеклозаводское» кладбище планируется направить еще 4 автобуса «ПАЗ» с интервалом движения в 30 минут (с 8:00 до 17:30). А по регулярному маршруту 56 до кладбища продлят движение 15 малых автобусов.

На кладбище «Южное» муниципалитет выделит дополнительно 5 «ПАЗов» в этот же период времени. Конечно, туда ходят и регулярные маршруты. «Горьковское» кладбище будут обслуживать регулярные маршруты, как и «Загорское».

Автобусы, которые идут специально на кладбище, будут иметь специальные таблички. Места отправления традиционные, они известны много лет. Кстати, для личного транспорта въезд на «стеклозаводское» кладбище будет в Родительский день запрещен. Въезд разрешат автобусам.

Как показывает опыт прошлых лет, в Родительский день МУП «Городские маршруты» перевозит заметно больше пассажиров.

Все новости

В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП
20.04.2026 в 10:50
В Улан-Удэ во вторник усилят движение автобусов на кладбища
20.04.2026 в 10:48
Благоустроят ли в Улан-Удэ сквер у Центрального дома быта?
20.04.2026 в 10:44
В Хоринском районе за сутки произошло сразу три пожара
20.04.2026 в 10:34
Тхэквондист из Улан-Удэ стал чемпионом Европы
20.04.2026 в 10:22
В селе Бурятии мошенники заставили пенсионерку продать машину и отдать им все деньги
20.04.2026 в 10:17
В Бурятии с «Россетей» взыскали свыше 220 тысяч рублей за ландшафтный пожар
20.04.2026 в 10:11
В Улан-Удэ жители двух улиц остались без холодной воды
20.04.2026 в 09:58
В Улан-Удэ на проспекте Строителей столкнулись трамвай и легковушка
20.04.2026 в 09:50
Ансамбль из Бурятии выиграл 2 миллиона рублей
20.04.2026 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Благоустроят ли в Улан-Удэ сквер у Центрального дома быта?
Завтра начнется голосование горожан
20.04.2026 в 10:44
В селе Бурятии мошенники заставили пенсионерку продать машину и отдать им все деньги
Под давлением женщина перевела преступникам почти 1,5 млн рублей
20.04.2026 в 10:17
В Бурятии с «Россетей» взыскали свыше 220 тысяч рублей за ландшафтный пожар
Из-за упавшей электроопоры загорелась сухая трава
20.04.2026 в 10:11
В Улан-Удэ жители двух улиц остались без холодной воды
Специалисты устраняют аварию на улице Тобольская
20.04.2026 в 09:58
