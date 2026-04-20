Благоустроят ли в Улан-Удэ сквер у Центрального дома быта?

С завтрашнего дня до 12 июня улан-удэнцы могут принять участие в выборе общественных территорий, которые благоустроят в будущем году. На голосование выставлены три территории – сквер Ербанова у Центрального дома быта, сквер Юных талантов возле ГДДЮТ, а также бульвар Студенческий около БГСХА.

При голосовании можно будет ознакомиться с дизайн-проектами предполагаемого благоустройства. Они подготовлены специалистами комитета по архитектуре и градостроительству мэрии. Скоро до сведения горожан будет доведен адрес сайта, на котором можно проголосовать (авторизовавшись через портал Госуслуг).

Граждан призывают сделать обдуманный выбор. Не надо торопиться голосовать в первый же день. Сначала можно просто ознакомиться с объектами, рассмотреть дизайн-проекты, подумать и позднее проголосовать. Победивший объект благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать можно будет как самостоятельно, так и с помощью волонтеров. Их будет сотни. У каждого – фирменный жилет и бейдж. Надо сообщить волонтерам свое ФИО и номер сотового телефона. На телефон поступит СМС с 4 цифрами кода (не с 6 цифрами), их тоже надо сообщить волонтерам. В данном голосовании можно участвовать с 14 лет.