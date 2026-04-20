В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП

В субботу днём,18 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, которое совершила 16-летняя девушка.

- Подросток без прав находилась за рулём автомобиля «Хонда Торнео» и ехала из села Шаралдай в сторону Мухоршибири. Она не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет,- рассказали в ГАИ республики.

В результате аварии девушка-водитель и два её пассажира – молодые люди 19 и 23 лет – получили травмы. Всех их доставили в больницу.

