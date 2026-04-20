Происшествия 20.04.2026 в 10:50

В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП

В аварии пострадало трое человек
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В субботу днём,18 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, которое совершила 16-летняя девушка.

- Подросток без прав находилась за рулём автомобиля «Хонда Торнео» и ехала из села Шаралдай в сторону Мухоршибири. Она не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет,- рассказали в ГАИ республики.

В результате аварии девушка-водитель и два её пассажира – молодые люди 19 и 23 лет – получили травмы. Всех их доставили в больницу.

Фото: ГАИ РБ

Теги
ДТП

Все новости

В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП
20.04.2026 в 10:50
В Улан-Удэ во вторник усилят движение автобусов на кладбища
20.04.2026 в 10:48
Благоустроят ли в Улан-Удэ сквер у Центрального дома быта?
20.04.2026 в 10:44
В Хоринском районе за сутки произошло сразу три пожара
20.04.2026 в 10:34
Тхэквондист из Улан-Удэ стал чемпионом Европы
20.04.2026 в 10:22
В селе Бурятии мошенники заставили пенсионерку продать машину и отдать им все деньги
20.04.2026 в 10:17
В Бурятии с «Россетей» взыскали свыше 220 тысяч рублей за ландшафтный пожар
20.04.2026 в 10:11
В Улан-Удэ жители двух улиц остались без холодной воды
20.04.2026 в 09:58
В Улан-Удэ на проспекте Строителей столкнулись трамвай и легковушка
20.04.2026 в 09:50
Ансамбль из Бурятии выиграл 2 миллиона рублей
20.04.2026 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru