20.04.2026 в 10:50
В селе Бурятии 16-летняя девушка без прав устроила ДТП
В аварии пострадало трое человек
Текст: Елена Кокорина
В субботу днём,18 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, которое совершила 16-летняя девушка.
- Подросток без прав находилась за рулём автомобиля «Хонда Торнео» и ехала из села Шаралдай в сторону Мухоршибири. Она не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет,- рассказали в ГАИ республики.
В результате аварии девушка-водитель и два её пассажира – молодые люди 19 и 23 лет – получили травмы. Всех их доставили в больницу.
Фото: ГАИ РБ
