Спорт 20.04.2026 в 10:22

Тхэквондист из Улан-Удэ стал чемпионом Европы

Соревнования проходили в Словении
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В Словении с 12 по 19 апреля проходил чемпионат Европы по тхэквондо МФТ. В составе сборной России выступал спортсмен из Улан-Удэ Владимир Николаев.

Бурятский тхэквондист стал чемпионом Европы – он занял первое место по тулям среди мужчин 4-6 даны.

Владимир Николаев – мастер спорта международного класса, четырёхкратный чемпион России, международный инструктор по тхэквондо МФТ, обладатель чёрного пояса VI дана.

Он возглавляет спортивную школу олимпийского резерва № 2 города Улан-Удэ.

тхэквондо МФТ чемпионат Европы

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
