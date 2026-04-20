Тхэквондист из Улан-Удэ стал чемпионом Европы

В Словении с 12 по 19 апреля проходил чемпионат Европы по тхэквондо МФТ. В составе сборной России выступал спортсмен из Улан-Удэ Владимир Николаев.

Бурятский тхэквондист стал чемпионом Европы – он занял первое место по тулям среди мужчин 4-6 даны.

Владимир Николаев – мастер спорта международного класса, четырёхкратный чемпион России, международный инструктор по тхэквондо МФТ, обладатель чёрного пояса VI дана.

Он возглавляет спортивную школу олимпийского резерва № 2 города Улан-Удэ.