Спорт 20.04.2026 в 10:22
Тхэквондист из Улан-Удэ стал чемпионом Европы
Соревнования проходили в Словении
Текст: Карина Перова
В Словении с 12 по 19 апреля проходил чемпионат Европы по тхэквондо МФТ. В составе сборной России выступал спортсмен из Улан-Удэ Владимир Николаев.
Бурятский тхэквондист стал чемпионом Европы – он занял первое место по тулям среди мужчин 4-6 даны.
Владимир Николаев – мастер спорта международного класса, четырёхкратный чемпион России, международный инструктор по тхэквондо МФТ, обладатель чёрного пояса VI дана.
Он возглавляет спортивную школу олимпийского резерва № 2 города Улан-Удэ.