В Улан-Удэ жители двух улиц остались без холодной воды

В Улан-Удэ на улице Тобольская, где сегодня утром затопило дорогу, на несколько часов отключат холодную воду.

Блага цивилизации не будет с 09:00 до 21:00 – специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по ул. Тобольская 57г.

Список потребителей, попадающих под отключение:

Для горожан будет организован подвоз воды. О местоположении водовозки сообщат дополнительно, пообещали в «Водоканале».

Телефон диспетчерской службы: 44-00-00, 44-10-33.