В селе Бурятии мошенники заставили пенсионерку продать машину и отдать им все деньги

В Бурятии жительница села Мухоршибирь стала жертвой мошенников и потеряла все свои сбережения в сумме более 1,4 миллиона рублей. Помимо накоплений преступники убедили женщину продать машину мужа и перевести им полученные от сделки деньги.

Всё началось со звонка в мессенджере. Незнакомец представился курьером и сказал, что на имя женщины оформлена посылка. Чтобы «сверить данные», он попросил продиктовать код из СМС. Женщина поверила и назвала цифры. После этого ей позвонили из «банка» и «Росфинмониторинга» и убедили её в том, что на её имя оформлена доверенность, а все деньги на счетах – в опасности, - рассказали в полиции республики.

Преступники заставили пенсионерку снять со счёта 1,26 млн рублей и перевести их частями на «безопасные» счета. Но на этом не остановились, заявив, что мошенники пытаются продать машину её мужа. Чтобы «спасти» автомобиль, женщину заставили продать его по доверенности за 750 тысяч рублей, а вырученные деньги тоже отдать мошенникам. В итоге, когда женщина пришла в офис сотовой связи, чтобы сделать ещё один перевод на 200 тысяч рублей, менеджер заметила, что с клиенткой что-то не так, и вызвала полицию.

В полиции в очередной раз напоминают, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не будут просить переводить деньги на «безопасные» счета или диктовать коды из СМС.

Фото: нейросеть