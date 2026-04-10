10.04.2026 в 16:31

Жители Бурятии подняли выручку федеральным дискаунтерам

Многие семьи стараются максимально экономить на продуктах
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: архив «Номер один»
В первом квартале 2026 года цены на «борщевой набор» в республике демонстрируют активный рост, превышая общую инфляцию из-за сезонного истощения запасов. По данным Росстата, в Бурятии овощи подорожали на 5–12%: капуста — на 9,2%, картофель — на 11,7%, морковь — на 10,2%, лук — на 5,9%, огурцы - на 20%.

В Улан-Удэ, в связи с удорожанием еды, наблюдается заметный сдвиг потребительских предпочтений в сторону жестких дискаунтеров. Недавнее исследование развития российских торговых сетей, опубликованное телеграм-каналом Chain, показало: спрос окончательно смещается в сторону жестких дискаунтеров. 

Выяснилось, что в 2025 году наибольшую выручку и эффективность показала сеть одного из самых жестких дискаунтеров «Светофор», которая выросла в 1,7 раза выше рынка. Согласно предоставленным данным, выручка этой сети на один квадратный метр за год выросла на впечатляющие 40%, достигнув показателя в 220 тыс. рублей в год. Это действительно рекордный результат, свидетельствующий о том, что даже при продаже дешевых товаров можно достигать высокой эффективности операционной модели дискаунтера. 

Основная движущая сила популярности жестких дискаунтеров - низкие затраты. Эти магазины работают по принципу минимальных наценок, что позволяет им предлагать товары по максимально низким ценам. Это особенно привлекательно для потребителей в условиях, когда экономическая ситуация ставит перед многими семьями непростые задачи. И возможность приобрести необходимые товары первой необходимости по рекордно низким ценам становится решающим фактором при выборе места для покупок.

В Улан-Удэ, где насчитывается 11 магазинов «Светофор», все более явно действует тенденция: чем беднее народ, тем богаче становятся федеральные сети.

Перефразируя известный роман Роберта Киосаки «Бедный папа, богатый папа», сегодня на фоне снижения доходов потребителей становится еще более богатым далекий дядя.
