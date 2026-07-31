Общество 31.07.2026 в 16:35
«Ладушки» — про мертвую бабушку
Культуролог объяснила скрытые смыслы детских потешек
Текст: КП-Новосибирск
«Гуси-гуси, га-га-га», «Ладушки, ладушки», «По кочкам, по кочкам — в ямку бух!» — эти потешки и прибаутки знает почти каждый с детства. И кажется, что это всего лишь веселые игры, которыми родители развлекали малышей. Но не всякому известно, что многие из этих стишков появились сотни лет назад и когда-то имели совсем не детский смысл.
В старинных прибаутках сохранились следы древних славянских представлений о мире, защитной магии и даже общении с предками. Вместе с культурологом корреспондент КП-Новосибирск разобрал детские потешки — их сакральный смысл и то, как в разных регионах их по-разному поют детям.
Как гуси и ладушки связаны с загробным миром
Одна из самых известных детских игр — «Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да!» Некоторые мамы заканчивают потешку и на этом, но у нее есть и продолжение:
Ну, летите! Нет-нет-нет. Серый волк под горой, Зубы точит, Съесть нас хочет! А вы волка не пугайтесь, Поскорее разлетайтесь.
— Выдающиеся исследователи и собиратели, среди которых Владимир Иванович Даль, авторы фундаментальной энциклопедии «Славянские древности», составители «Мифов народов мира» и классики русской фольклористики, сходятся во мнении, что в этих незамысловатых текстах зашифрованы священные обряды, мифологические архетипы и древняя магия как желание воздействовать на природу. В мифологии славян гусь это солярная птица, связанная с небом и солнечным светом, но одновременно она способна пересекать границы миров, улетая в «вырий» славянский аналог рая или иного мира, куда отправлялись души предков, — объясняет Елена Тихомирова, доцент, кандидат культурологии, заведующая кафедрой теории, истории культуры и музеологии Новосибирского государственного педагогического университета.
Противником птиц выступает «серый волк под горой» — в славянской мифологии он считался не просто хищником, а классическим хтоническим существом, — то есть, связанным с миром мертвых и охраняющим границу между мирами. Поэтому игра учила ребенка преодолевать опасность: сначала «улететь» от угрозы, а затем благополучно вернуться домой.
— Мать ставила ребенку психологическую защиту от злых сил, моделируя победу над хтоническим противником. Как отмечали дореволюционные собиратели фольклора, в некоторых губерниях этот текст использовался даже как легкий заговорный оберег перед сном, когда ребенок символически «улетал» в опасный мир сновидений и должен был «вернуться» невредимым, — добавляет культуролог.
Еще неожиданнее оказывается история знаменитых «Ладушек». Многие сегодня воспринимают строчки «Где были? — У бабушки» буквально. Однако исследователи считают, что под «бабушкой» первоначально могла пониматься не родственница, а прародительница рода или бабка-повитуха, которая вводила новорожденного в мир живых, перерезая пуповину:
— Корень «лад» в этом тексте напрямую отсылает исследователей к имени славянской богини Лады покровительницы весны, плодородия, пахоты и брачного союза. Но еще более примечательным является сочетание «кашки и бражки» — его филологи-фольклористы однозначно определяют, как поминальную или родильную трапезу. Каша и хмельной мед (бражка) были обязательными блюдами на тризнах и родильных обрядах.
Даже финальный жест «Полетели, на головку сели» не случаен: птицы в славянских представлениях часто символизировали души умерших предков.
— Прикладывая ладошки ребенка к голове, мать совершала символический контакт с защитной силой своего рода, прося у далеких предков благословения, ума и защиты от напастей. В словаре Даля «лад» трактуется не только как мир и согласие, но и как уговор, сватовство, что указывает на глубинную связь потешки с благополучием семьи, — объясняет Елена Тихомирова.
Кочки готовят к трудностям, в сорока учит работать
Еще одна любимая игра малышей — катание на коленях с неожиданным «провалом». По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку — бух!» Кто из нас этого не любил в детстве? И тут за забавными качаниями прячется целая история.
— В славянской мифологии ямка, болото или ухаб всегда были трещинами в земной коре, сакральными местами физического контакта с нижним, подземным миром. Такие неровности считались «тонкими местами», где души умерших могут коснуться живых. Проваливание «в ямку» в контексте игры является метафорической смертью, временным уходом в иной мир, а резкое вытаскивание ребенка мамой обратно наверх с радостным смехом символизирует возрождение, возвращение к жизни, — говорит Елена Тихомирова.
В дореволюционных вариантах потешки вместо ямки встречались «огонь» или «река» — символы границы между мирами. Игра не только развивала ребенка физически, но и учила доверять взрослому, преодолевать страх перед падением и неизвестностью. Владимир Даль отмечал потешку и в своих заметках о народной жизни: для крестьянских детей такие забавы были своеобразным первым уроком мужества.
Знаменитая Сорока-белобока, которая «кашку варила, деток кормила» тоже была не просто игрой для развития пальчиков. Такое «распределение каши» по пальчикам ребенка — этому сорока дала, этому дала, а последнему, бездельнику, не дала — символизировало разделение обязанностей в семье
— Образ сороки в славянских верованиях дуален: с одной стороны, это птица вещая, предвещающая рождение ребенка или приход долгожданных гостей, с другой в народной демонологии ведьмы часто оборачивались именно в сорок. Но главный смысл в каше: в дохристианской традиции она была не просто едой, а ритуальным обрядовым блюдом, обязательным на родинах, свадьбах и похоронах. Тот, кто «дров не рубил, воды не носил», по древней логике, отлучается от общего стола. В дореволюционных исследованиях Николая Ивановича Костомарова подчеркивается, что подобные тексты фиксировали базовые принципы общинной морали, где труд был священной обязанностью. Тунеядство же мыслилось не как лень, а как духовная провинность, как нарушение завета. Уклонение от общего труда воспринималось оскорблением родовой памяти: ведь именно труд кормильцев держал род, и тот, кто не вносил своей лепты, добровольно выпадал из цепочки живых, связующей прошлое и будущее, — объясняет культуролог.
За кем придет коза рогатая
У малоежек аппетит в детстве до сиз пор вызывают страшной козой рогатой-бодатой. Кто кашки не ест, молока не пьёт, того она забодает. Как ни странно, но и тут работает защитная магия.
— Славянская мифология наделяет козу и козла двойственной природой: это мощный символ плодородия и жизненной силы, но одновременно это животное тесно связано с загробным миром и духами предков достаточно вспомнить древний обряд «вождения козы» на святки или Коляду. В древности детское истощение, капризы или отказ от еды связывали с происками злых духов, которые якобы отнимали у ребенка жизненную силу. Появляющаяся в игре «бодающая» коза выполняла роль тотемного защитника: она имитировала угрозу, перехватывая на себя реальный негатив, а через легкий испуг и последующий смех активизировала жизненную энергию малыша, — говорит культуролог.
Как звучали потешки в разных регионах
Оказывается, привычных нам вариантов потешек раньше вообще не существовало. В каждой губернии тексты менялись. Так, «Сорока-белобока» на Русском Севере и в Сибири нередко превращалась в «Сороку-ворону» или даже «Сороку-воровку». Но в поволжских вариантах сорока уже была гостеприимная хозяйка В архангельских и вологодских вариантах сорока кличет деток не просто есть, а собирать щепки для растопки печи — так диктовал суровый промысловый быт.
В старообрядческих районах Сибири и Урала в «Ладушках» сохранялись слова про «бражку» и «кислую капустку». Позже в советских сборниках «бражку» заменили сначала на молоко, а затем и вовсе на чай!
Менялись и герои игры «По кочкам». В центральной России, например, по кочкам скакал барин, в Смоленской губернии из-за близости к польским землям — пан, а на Дону и Кубани, где в основном не было крепостного права — лихой казак. Встречались и совсем неожиданные варианты финала игры. Вместо привычного «в ямку — бух!» дети могли услышать «в яму плюх — а там петух». А современные родители нередко придумывают уже собственные версии: «в яму плюх — провалился Винни-Пух».
Наконец, рогатая коза на северо-западе, в новгородских и псковских землях часто превращалась в буку или волка, из-за близости к дремучим лесам и страха перед хищниками, в то время как в черноземных и поволжских регионах с развитым скотоводством коза сохраняла свой статус.
— Детский фольклор всегда был живой традицией. Каждое поколение немного меняло знакомые тексты, поэтому вариантов одной и той же потешки существовали десятки. именно благодаря этой изменчивости старинные прибаутки дошли до наших дней. И хотя сегодня они воспринимаются как веселые игры, в них по-прежнему можно разглядеть следы древних верований, — говорит Елена Тихомирова.
В старинных прибаутках сохранились следы древних славянских представлений о мире, защитной магии и даже общении с предками. Вместе с культурологом корреспондент КП-Новосибирск разобрал детские потешки — их сакральный смысл и то, как в разных регионах их по-разному поют детям.
Как гуси и ладушки связаны с загробным миром
Одна из самых известных детских игр — «Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да!» Некоторые мамы заканчивают потешку и на этом, но у нее есть и продолжение:
Ну, летите! Нет-нет-нет. Серый волк под горой, Зубы точит, Съесть нас хочет! А вы волка не пугайтесь, Поскорее разлетайтесь.
— Выдающиеся исследователи и собиратели, среди которых Владимир Иванович Даль, авторы фундаментальной энциклопедии «Славянские древности», составители «Мифов народов мира» и классики русской фольклористики, сходятся во мнении, что в этих незамысловатых текстах зашифрованы священные обряды, мифологические архетипы и древняя магия как желание воздействовать на природу. В мифологии славян гусь это солярная птица, связанная с небом и солнечным светом, но одновременно она способна пересекать границы миров, улетая в «вырий» славянский аналог рая или иного мира, куда отправлялись души предков, — объясняет Елена Тихомирова, доцент, кандидат культурологии, заведующая кафедрой теории, истории культуры и музеологии Новосибирского государственного педагогического университета.
Противником птиц выступает «серый волк под горой» — в славянской мифологии он считался не просто хищником, а классическим хтоническим существом, — то есть, связанным с миром мертвых и охраняющим границу между мирами. Поэтому игра учила ребенка преодолевать опасность: сначала «улететь» от угрозы, а затем благополучно вернуться домой.
— Мать ставила ребенку психологическую защиту от злых сил, моделируя победу над хтоническим противником. Как отмечали дореволюционные собиратели фольклора, в некоторых губерниях этот текст использовался даже как легкий заговорный оберег перед сном, когда ребенок символически «улетал» в опасный мир сновидений и должен был «вернуться» невредимым, — добавляет культуролог.
Еще неожиданнее оказывается история знаменитых «Ладушек». Многие сегодня воспринимают строчки «Где были? — У бабушки» буквально. Однако исследователи считают, что под «бабушкой» первоначально могла пониматься не родственница, а прародительница рода или бабка-повитуха, которая вводила новорожденного в мир живых, перерезая пуповину:
— Корень «лад» в этом тексте напрямую отсылает исследователей к имени славянской богини Лады покровительницы весны, плодородия, пахоты и брачного союза. Но еще более примечательным является сочетание «кашки и бражки» — его филологи-фольклористы однозначно определяют, как поминальную или родильную трапезу. Каша и хмельной мед (бражка) были обязательными блюдами на тризнах и родильных обрядах.
Даже финальный жест «Полетели, на головку сели» не случаен: птицы в славянских представлениях часто символизировали души умерших предков.
— Прикладывая ладошки ребенка к голове, мать совершала символический контакт с защитной силой своего рода, прося у далеких предков благословения, ума и защиты от напастей. В словаре Даля «лад» трактуется не только как мир и согласие, но и как уговор, сватовство, что указывает на глубинную связь потешки с благополучием семьи, — объясняет Елена Тихомирова.
Кочки готовят к трудностям, в сорока учит работать
Еще одна любимая игра малышей — катание на коленях с неожиданным «провалом». По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку — бух!» Кто из нас этого не любил в детстве? И тут за забавными качаниями прячется целая история.
— В славянской мифологии ямка, болото или ухаб всегда были трещинами в земной коре, сакральными местами физического контакта с нижним, подземным миром. Такие неровности считались «тонкими местами», где души умерших могут коснуться живых. Проваливание «в ямку» в контексте игры является метафорической смертью, временным уходом в иной мир, а резкое вытаскивание ребенка мамой обратно наверх с радостным смехом символизирует возрождение, возвращение к жизни, — говорит Елена Тихомирова.
В дореволюционных вариантах потешки вместо ямки встречались «огонь» или «река» — символы границы между мирами. Игра не только развивала ребенка физически, но и учила доверять взрослому, преодолевать страх перед падением и неизвестностью. Владимир Даль отмечал потешку и в своих заметках о народной жизни: для крестьянских детей такие забавы были своеобразным первым уроком мужества.
Знаменитая Сорока-белобока, которая «кашку варила, деток кормила» тоже была не просто игрой для развития пальчиков. Такое «распределение каши» по пальчикам ребенка — этому сорока дала, этому дала, а последнему, бездельнику, не дала — символизировало разделение обязанностей в семье
— Образ сороки в славянских верованиях дуален: с одной стороны, это птица вещая, предвещающая рождение ребенка или приход долгожданных гостей, с другой в народной демонологии ведьмы часто оборачивались именно в сорок. Но главный смысл в каше: в дохристианской традиции она была не просто едой, а ритуальным обрядовым блюдом, обязательным на родинах, свадьбах и похоронах. Тот, кто «дров не рубил, воды не носил», по древней логике, отлучается от общего стола. В дореволюционных исследованиях Николая Ивановича Костомарова подчеркивается, что подобные тексты фиксировали базовые принципы общинной морали, где труд был священной обязанностью. Тунеядство же мыслилось не как лень, а как духовная провинность, как нарушение завета. Уклонение от общего труда воспринималось оскорблением родовой памяти: ведь именно труд кормильцев держал род, и тот, кто не вносил своей лепты, добровольно выпадал из цепочки живых, связующей прошлое и будущее, — объясняет культуролог.
За кем придет коза рогатая
У малоежек аппетит в детстве до сиз пор вызывают страшной козой рогатой-бодатой. Кто кашки не ест, молока не пьёт, того она забодает. Как ни странно, но и тут работает защитная магия.
— Славянская мифология наделяет козу и козла двойственной природой: это мощный символ плодородия и жизненной силы, но одновременно это животное тесно связано с загробным миром и духами предков достаточно вспомнить древний обряд «вождения козы» на святки или Коляду. В древности детское истощение, капризы или отказ от еды связывали с происками злых духов, которые якобы отнимали у ребенка жизненную силу. Появляющаяся в игре «бодающая» коза выполняла роль тотемного защитника: она имитировала угрозу, перехватывая на себя реальный негатив, а через легкий испуг и последующий смех активизировала жизненную энергию малыша, — говорит культуролог.
Как звучали потешки в разных регионах
Оказывается, привычных нам вариантов потешек раньше вообще не существовало. В каждой губернии тексты менялись. Так, «Сорока-белобока» на Русском Севере и в Сибири нередко превращалась в «Сороку-ворону» или даже «Сороку-воровку». Но в поволжских вариантах сорока уже была гостеприимная хозяйка В архангельских и вологодских вариантах сорока кличет деток не просто есть, а собирать щепки для растопки печи — так диктовал суровый промысловый быт.
В старообрядческих районах Сибири и Урала в «Ладушках» сохранялись слова про «бражку» и «кислую капустку». Позже в советских сборниках «бражку» заменили сначала на молоко, а затем и вовсе на чай!
Менялись и герои игры «По кочкам». В центральной России, например, по кочкам скакал барин, в Смоленской губернии из-за близости к польским землям — пан, а на Дону и Кубани, где в основном не было крепостного права — лихой казак. Встречались и совсем неожиданные варианты финала игры. Вместо привычного «в ямку — бух!» дети могли услышать «в яму плюх — а там петух». А современные родители нередко придумывают уже собственные версии: «в яму плюх — провалился Винни-Пух».
Наконец, рогатая коза на северо-западе, в новгородских и псковских землях часто превращалась в буку или волка, из-за близости к дремучим лесам и страха перед хищниками, в то время как в черноземных и поволжских регионах с развитым скотоводством коза сохраняла свой статус.
— Детский фольклор всегда был живой традицией. Каждое поколение немного меняло знакомые тексты, поэтому вариантов одной и той же потешки существовали десятки. именно благодаря этой изменчивости старинные прибаутки дошли до наших дней. И хотя сегодня они воспринимаются как веселые игры, в них по-прежнему можно разглядеть следы древних верований, — говорит Елена Тихомирова.