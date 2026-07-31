Общество 31.07.2026 в 17:11

В Бурятии осужденные обеспечивают ЛВРЗ тормозными колодками

Стороны заключили соглашение
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Текст: Карина Перова
В Бурятии осужденные обеспечивают ЛВРЗ тормозными колодками
Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительной колонии № 2 в Бурятии в рамках соглашения с Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным заводом осужденные изготавливают тормозные колодки для железнодорожного транспорта.

Это позволит предприятию обеспечить бесперебойную поставку качественной обработанной продукции, необходимой для обслуживания подвижного состава.

«Для исправительной колонии реализация соглашения открывает новые возможности по загрузке производственных мощностей и развитию материально-технической базы учреждения. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции способствует повышению эффективности производства и укреплению экономических показателей деятельности колонии», - прокомментировали в УФСИН по Бурятии.

Стороны выразили намерение продолжить сотрудничество и рассмотреть возможность расширения перечня совместных производственных проектов.

Ранее «Номер один» сообщал, что осужденные исправительной колонии № 8 изготовили багги для нужд СВО.

Теги
колония производство ЛВРЗ

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