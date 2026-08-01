Томская область вышла в топ по инновационному развитию в России

По данным 11‑го выпуска Рейтинга инновационного развития субъектов РФ, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Томская область впервые вошла в тройку лидеров среди регионов страны.

Успех региона связан с укреплением позиций сразу по нескольким направлениям: область поднялась на 17 позиций в индексе «Качество инновационной политики», на 5 – в индексе «Социально‑экономические условия инновационной деятельности» и на 1 – в индексе «Инновационная деятельность». Кроме того, Томская область возглавила рейтинг по индексу «Научно‑технический потенциал» благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки, уровню подготовки кадров высшей научной квалификации, патентной активности и отдельным индикаторам финансирования исследований и разработок. Среди факторов роста – расширение полномочий регионального Центра инжиниринга и инноваций, создание на базе Томского государственного университета научного центра мирового уровня «Новые материалы специального назначения», а также включение в федеральный реестр трёх промышленных кластеров: «Цветные и редкоземельные металлы», «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Электроника и беспилотные технологии».

В 11‑м выпуске Рейтинга инновационного развития субъектов Бурятия заняла позицию в средней части списка, на 59 месте из 85 регионов. Рейтинг формируется с 2012 года и базируется на многоуровневой структуре, включающей свыше 50 показателей, и позволяет оценивать регионы не только по сводному Российскому региональному инновационному индексу, но и по пяти тематическим индексам: уровню инновационной деятельности, качеству социально‑экономических условий и региональной политики, научно‑техническому потенциалу и экспортной активности. Позиция Бурятии отражает текущие значения по этим направлениям в рамках общей системы рейтинговых оценок. Забайкалье заняло 76 место в рейтинге НИУ ВШЭ.