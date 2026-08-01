Общество 01.08.2026 в 11:24

Томская область вышла в топ по инновационному развитию в России

Бурятия расположилась лишь в середине рейтинга
A- A+
Текст: Иван Иванов
Томская область вышла в топ по инновационному развитию в России
«Номер один»

По данным 11‑го выпуска Рейтинга инновационного развития субъектов РФ, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Томская область впервые вошла в тройку лидеров среди регионов страны. 

Успех региона связан с укреплением позиций сразу по нескольким направлениям: область поднялась на 17 позиций в индексе «Качество инновационной политики», на 5 – в индексе «Социально‑экономические условия инновационной деятельности» и на 1 – в индексе «Инновационная деятельность». Кроме того, Томская область возглавила рейтинг по индексу «Научно‑технический потенциал» благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки, уровню подготовки кадров высшей научной квалификации, патентной активности и отдельным индикаторам финансирования исследований и разработок. Среди факторов роста – расширение полномочий регионального Центра инжиниринга и инноваций, создание на базе Томского государственного университета научного центра мирового уровня «Новые материалы специального назначения», а также включение в федеральный реестр трёх промышленных кластеров: «Цветные и редкоземельные металлы», «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Электроника и беспилотные технологии».

В 11‑м выпуске Рейтинга инновационного развития субъектов Бурятия заняла позицию в средней части списка, на 59 месте из 85 регионов. Рейтинг формируется с 2012 года и базируется на многоуровневой структуре, включающей свыше 50 показателей, и позволяет оценивать регионы не только по сводному Российскому региональному инновационному индексу, но и по пяти тематическим индексам: уровню инновационной деятельности, качеству социально‑экономических условий и региональной политики, научно‑техническому потенциалу и экспортной активности. Позиция Бурятии отражает текущие значения по этим направлениям в рамках общей системы рейтинговых оценок. Забайкалье заняло 76 место в рейтинге НИУ ВШЭ.

Все новости

Томская область вышла в топ по инновационному развитию в России
01.08.2026 в 11:24
Wildberries обещает поддержку продавцам из Бурятии
01.08.2026 в 11:17
Nissan стала самой популярной маркой электромобилей в России
01.08.2026 в 11:15
В Монголии начались перебои с бензином
01.08.2026 в 11:10
Зурхай на субботу, 1 августа
01.08.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 августа 2026 года
01.08.2026 в 06:02
Байкал занимают маленькие враги
01.08.2026 в 06:00
В Бурятии осужденные обеспечивают ЛВРЗ тормозными колодками
31.07.2026 в 17:11
В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби»
31.07.2026 в 17:00
«Ладушки» — про мертвую бабушку
31.07.2026 в 16:35
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Wildberries обещает поддержку продавцам из Бурятии
Глава маркетплейса обратилась за помощью к властям для выплаты компенсаций пострадавшим от налётов БПЛА
01.08.2026 в 11:17
Nissan стала самой популярной маркой электромобилей в России
Продажи электрокаров выросли аж на 40%
01.08.2026 в 11:15
В Монголии начались перебои с бензином
Туристам из Бурятии необходимо быть осторожными, чтобы не застрять там без топлива
01.08.2026 в 11:10
Зурхай на субботу, 1 августа
18-й лунный день
01.08.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru