Зурхай на субботу, 1 августа

Благоприятно: для людей, родившихся в год Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - для людей, родившихся в год Тигра, Лошади и Собаки, совершать добродетельные дела, заниматься государственными делами, торговать и строить дома.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; проводить похороны.Стрижка волос: к потерям.Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь (особенно на восток).Фото: Номер один