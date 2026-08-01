Общество 01.08.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 1 августа
18-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей, родившихся в год Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - для людей, родившихся в год Тигра, Лошади и Собаки, совершать добродетельные дела, заниматься государственными делами, торговать и строить дома.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; проводить похороны.
Стрижка волос: к потерям.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь (особенно на восток).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; проводить похороны.
Стрижка волос: к потерям.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь (особенно на восток).
Фото: Номер один
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