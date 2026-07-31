В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби»

В Улан-Удэ на ул. Ипподром, 5 с 4 по 7 августа состоятся открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби», посвященные защитникам Отечества (6+).

Как сообщили в минспорта республики, турнир объединит спортсменов разных возрастов, а также станет площадкой для специальных стартов участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Состязания пройдут в официальном квалификационном статусе. По итогам стартов участники смогут выполнить нормативы 1, 2 и 3 юношеских, а также 3 спортивного разрядов.

Программа соревнований:

4 августа – мандатная комиссия и заезд участников;

5 августа – манежная езда и рабочая тропа. В этот день также состоятся специальные зачеты для участников СВО и детей с ОВЗ.

Возрастное ограничение 6+