Спорт 31.07.2026 в 17:00

В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби»

Турнир посвящен защитникам Отечества
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби»
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ на ул. Ипподром, 5 с 4 по 7 августа состоятся открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби», посвященные защитникам Отечества (6+).

Как сообщили в минспорта республики, турнир объединит спортсменов разных возрастов, а также станет площадкой для специальных стартов участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Состязания пройдут в официальном квалификационном статусе. По итогам стартов участники смогут выполнить нормативы 1, 2 и 3 юношеских, а также 3 спортивного разрядов.

Программа соревнований:

4 августа – мандатная комиссия и заезд участников;

5 августа – манежная езда и рабочая тропа. В этот день также состоятся специальные зачеты для участников СВО и детей с ОВЗ.

Возрастное ограничение 6+

Теги
конный спорт

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