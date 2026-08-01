Байкал занимают маленькие враги

Микропластик проникает в самое большое пресноводное озеро мира, и этот процесс становится все более угрожающим. Ведь берега Байкала все сильнее осваиваются: так, со стороны Бурятии близ озера строятся крупные отели. Но даже без запуска новых объектов на озере есть проблемы.Большие куски пластика - бутылки, стаканчики, пакеты - можно собрать. Но как быть с массой малюсеньких кусочков? Как их отфильтровать и убрать из огромной массы воды не в бассейне или аквапарке, а в дикой природе? Сложнейшая проблема. Мелкие частички современной бензиново-пластиковой цивилизации не просто плавают в воде или оседают вниз - достижения химической промышленности проникают в живые организмы. Это документально зафиксировано.Самым опасным «человеческим» загрязнителем водоема был, пожалуй, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат на юге озера. Его экологи сумели закрыть. Но все идет к тому, что сейчас опаснее всего для крупнейшего пресноводного озера планеты станет даже не город Улан-Удэ с его сливами и не горнорудные предприятия Монголии, отрицательно влияющие на главный приток озера - реку Селенгу, а эти мизерные пластиковые частицы, которые проникают и накапливаются буквально повсюду. Не хотелось бы, чтобы Байкал превратился в мешанину из микропластика, фосфатов, кислот, «цветущей» воды и рыб-мутантов.В разных странах давно занимаются исследованием положения с микропластиком, и получаемые данные не радуют. В России тоже уделяют этому внимание. И вот в «Байкальском зоологическом журнале» обнародованы результаты свежей научной работы, которая проведена в южной части озера. Ее провели девять человек из Иркутского госуниверситета и Байкальского музея СО РАН - Г. А. Кульбачная, А. А. Солодкова, А. Т. Гулигуев и другие их коллеги. Проведенное ими исследование в определенной степени уникально.«Микропластик признан одним из наиболее опасных и широко распространенных загрязнителей водных экосистем. Его потенциальная способность накапливаться и воздействовать на организмы вызывает обеспокоенность. В настоящий момент в ряде исследований отмечено отрицательное влияние микропластика на представителей плоских червей…» - указывают авторы.Ссылаясь на более ранние работы других ученых, авторы отмечают, что в озере присутствие микропластика уже зафиксировано в воде и донных отложениях. Установлено, что основными источниками поступления этого загрязнителя являются: стирка одежды, мусор, оставленный на берегах, бытовые отходы, а также использование рыболовных снастей.Как видим, все перечисленное - источники сугубо антропогенные. При желании с ними можно было бы наладить нормальную, качественную работу, что уменьшило бы масштабы присутствия микропластика на Байкале. Взять хотя бы мусор, оставляемый людьми… Но пока имеем то, что имеем.Изучались планарии Baikalobia guttata - вид эндемичных пресноводных плоских червей, впервые научно описанный в 1858 году. Летом прошлого года рядом с поселком Большие Коты на юге озера были отобраны 45 особей размером тела от 5 до 13 мм. Их разделили на девять равных групп, и в каждой из них в червях нашли волокна пластика.«Во всех образцах обнаружены волокна микропластика - от двух до девяти на группу...» - описали исследователи детали.Средняя длина волокна составляет один миллиметр и меньше. В какой-то группе на каждую особь приходилось в среднем 1,8 единицы микропластика. В одной из групп у пяти планарий обнаружили аж девять единиц микропластика. Эти плоские черви – часть экологической системы Байкала, поэтому такое серьезное «насыщение» пластиком тревожит.Исследователи подчеркнули, что «планарии нередко используются в качестве тест-организмов для определения влияния загрязнителей, попадающих в воду по всему миру. В числе загрязняющих веществ выступает и микропластик, который влияет на нервную систему планарий, их движение, рост, физиологию и другие параметры, которые напрямую связаны с их жизнедеятельностью».Увы, в естественных условиях южного Байкала эти плоские черви активно поглощают вредоносные частицы пластика.Обнародованная работа очень важна для понимания того, что сегодня происходит в озере - сложном сообществе, но большинство жителей Бурятии знают только об омуле, нерпах и птицах.Вот по поводу, к примеру, гнездящихся у Байкала больших бакланов звучат жалобы на самых разных уровнях, вплоть до обращений в Москву. Организовывают совещания, делают подсчет, отстрел... А вы слышали, чтобы местные рыбопромысловики или главы районов на байкальском побережье били тревогу о микропластике? К сожалению, о напряженной картине с этим загрязнителем на том же юге Байкала говорят в основном только ученые. И им за это огромное спасибо. Кто, если не они, укажет на протекающие процессы, попытается достучаться до общества и властей?Не надо недооценивать роль и значение страдающих от пластиковых частиц мелких организмов, ведь они являются основой для байкальской экосистемы. Собственно говоря, омуль тоже хорошо бы проверить на их содержание.Указанное исследование прошло на средства гранта Иркутского госуниверситета для молодых ученых. Но какова ситуация с этим загрязнителем среди мелких организмов среднего и северного Байкала? Вероятно, там тоже тревожная картина, которая будет лишь усугубляться по мере освоения берегов озера. Однако для ясного понимания нужны новые научные работы и прежде всего средства на их проведение. Базу данных надо начинать накапливать сегодня, чтобы завтра иметь «глубину времени», которая покажет тенденции и скорость ухудшения картины в разных зонах озера.Обнародованная работа небольшая, но показательная.«Данное исследование требует продолжения», - прямо пишут исследователи.Они напоминают, что исследования по всему миру, направленные на изучение распределения микропластика в водных объектах, сходятся в том, что его содержание в придонном слое и грунте больше, чем в поверхностных слоях.Ученые предупреждают, что описанная ситуация может представлять угрозу не только для планарий, но и также для других видов - при переносе микропластика по пищевой цепи.На таком фоне вопрос «дошел ли микропластик уже до байкальского омуля» звучит очень логично. Прояснить его на сегодня никто не может, но, полагаем, исключать такую возможность тоже нельзя. Так что омуль превращается во все более подозрительную еду.Как известно, практически весь омуль на озере заражен чаечным лентецом - паразитом, который передается человеку. Можно заразиться дифиллоботриозом. Болезнь несмертельная, довольно хорошо лечится, но неприятная. Лучше все же не употреблять, к примеру, малосольный омуль. Свежий омуль рекомендуется пару дней подержать в морозильнике, а потом хорошо проварить, прожарить или качественно засолить.Омуль - рыба, условно годная в пищу. Если он станет также носителем микропластика, положение еще более осложнится. Мировые исследования показывают, что они у рыб накапливаются в основном в желудочно-кишечном тракте, жабрах и мышечной ткани. Что до человека, то в мире уже доказано, что частицы микропластика могут переноситься в самые разные ткани организма, включая мозг.