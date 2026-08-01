Общество 01.08.2026 в 11:15

Nissan стала самой популярной маркой электромобилей в России

Продажи электрокаров выросли аж на 40%
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Текст: Иван Иванов
Nissan стала самой популярной маркой электромобилей в России
«Номер один»

В 2026 году продажи электромобилей увеличились на 40 %. По данным издания «Ведомости», в первом полугодии 2026 года россияне приобрели 7729 легковых электромобилей с пробегом – это почти на 40 % больше, чем в январе – июне 2025 года. Порядка половины вторичного рынка электрокаров (49 %) приходится на три марки, и лидирует среди них японский Nissan с результатом 1715 машин.

Как сообщают «Ведомости», среди моделей Nissan, которые пользуются спросом на вторичном рынке и при этом не подпадают под повышенный утилизационный сбор, особенно выделяются Nissan Leaf и Nissan Ariya. Nissan Leaf, будучи одной из первых массовых моделей электромобилей, остаётся востребованным благодаря своей надёжности, относительно доступной стоимости и развитой инфраструктуре обслуживания. Nissan Ariya, в свою очередь, привлекает покупателей современным дизайном, увеличенным запасом хода и технологичностью – эта модель всё активнее появляется на российском рынке подержанных авто.

За Nissan следуют китайский Zeekr (1240 шт.) и немецкий Volkswagen (802 шт.). Toyota, безусловный многолетний лидер на рынке б/у автомобилей в России, теряет свои позиции по сравнению с Nissan, который более оперативно выводит на рынок электромобили, ставшие очень востребованными в связи с проблемами с топливным обеспечением. Эта тенденция, по всей видимости, будет продолжаться.

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