Общество 01.08.2026 в 11:10

В Монголии начались перебои с бензином

Туристам из Бурятии необходимо быть осторожными, чтобы не застрять там без топлива
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Текст: Иван Иванов
В Монголии начались перебои с бензином
«Номер один»

В Монголии возникли перебои с поставками бензина, из-за чего на автозаправочных станциях образовались длинные очереди, а в некоторых районах возник дефицит топлива. Как сообщают в социальных сетях Монголии, водители в Улан-Баторе и на трассах вынуждены ожидать заправки до нескольких часов; при этом иногда бензин заканчивается до того, как очередь доходит до автомобиля.

Экс-генеральный директор «Бурятгаза» Игорь Бобков, комментируя ситуацию, сообщил, что львиную долю бензина Монголия ранее получала с Ангарской нефтехимической компании. Однако сегодня у страны другие приоритеты, и, по его мнению, часть топлива, вероятно, пошла на удовлетворение потребностей российских регионов.

Причиной ситуации называют высокую зависимость Монголии от поставок топлива из России: около 95% бензина страна импортирует у российских поставщиков. Кроме того, рост мировых цен на нефть более чем на 30% повлиял на стоимость поставок и условия расчетов.

С июля поставки начали рассчитываться по внутреннему курсу российской валюты, что привело к увеличению стоимости бензина АИ-92 на внутреннем рынке примерно на 250-300 тугриков.

Туристам из Бурятии, планирующим поездки в Монголию, рекомендуется заранее проверять наличие топлива, заправляться при первой возможности и учитывать возможные задержки в пути.

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