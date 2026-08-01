Wildberries обещает поддержку продавцам из Бурятии

С 18 июля свыше десятка логистических комплексов Wildberries подверглись атакам беспилотников в ряде регионов, включая Московскую, Тамбовскую, Пензенскую, Свердловскую и Ленинградскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Санкт-Петербург, Крым и Удмуртию. Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Котовске Тамбовской области: там погибли семь сотрудников, ещё 23 человека пострадали. Об этом сообщает «РБК». На некоторых объектах из-за атак возникли крупные пожары, часть складов временно приостановила работу.

По словам гендиректора Wildberries Татьяны Ким, склады компании оснащены всеми доступными средствами защиты, а система противопожарной безопасности объектов была полностью перестроена с 2024 года. С первого дня атак меры обороны ежедневно усиливаются, в том числе за счёт инженерных решений. Ким отметила, что атаки отражаются, несмотря на рост их интенсивности. В качестве примера она привела атаку на склад в Екатеринбурге, где, по её данным, было задействовано более 200 беспилотников самолётного типа.

Татьяна Ким назвала атаки БПЛА обстоятельствами непреодолимой силы и подчеркнула, что по закону соответствующие потери не подлежат возмещению. Она предостерегла продавцов от обращения к мошенникам и юристам, предлагающим услуги по взысканию компенсаций, и призвала ориентироваться только на официальные каналы Wildberries и властей.

Компания согласовывает с правительством меры поддержки пострадавших предпринимателей. По её словам, общая система помощи находится в стадии разработки, её детали представят в ближайшие дни. Уже проведены два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали: во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнёров предусмотрены повышенные скидки для покупателей, кредитные каникулы в ВБ Банке и иные меры поддержки.