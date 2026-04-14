Происшествия 14.04.2026 в 16:09
Чиновницу из фонда развития Забайкалья задержали в Сочи
Обстоятельствами развития края на бюджетные деньги заинтересовались силовики
Текст: Иван Иванов
Бывшая руководитель Фонда развития Забайкалья Наталья Макарова была задержана на западе России и этапирована в Читу. По некоторым данным, задержание произошло в Сочи, по другим – в Москве, сообщает информационный портал ZAB.RU.
Предварительно известно, что задержание связано с возможными нарушениями при использовании средств фонда. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Фонд развития Забайкалья занимается распределением пожертвований от компаний на строительство социальных объектов. Период руководства Натальи Макаровой (с декабря 2021 по конец 2025 года) совпал с периодом восстановления репутации организации после ряда публичных скандалов. При её руководстве Фонд выступал оператором реставрации церкви в селе Калинино.
После ухода с должности Наталья Макарова в своём прощальном сообщении в Telegram-канале фонда поблагодарила губернатора Александра Осипова за доверие и «бесценный опыт».
