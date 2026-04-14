Чиновницу из фонда развития Забайкалья задержали в Сочи

Обстоятельствами развития края на бюджетные деньги заинтересовались силовики
Текст: Иван Иванов
Бывшая руководитель Фонда развития Забайкалья Наталья Макарова была задержана на западе России и этапирована в Читу. По некоторым данным, задержание произошло в Сочи, по другим – в Москве, сообщает информационный портал ZAB.RU.

Предварительно известно, что задержание связано с возможными нарушениями при использовании средств фонда. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Фонд развития Забайкалья занимается распределением пожертвований от компаний на строительство социальных объектов. Период руководства Натальи Макаровой (с декабря 2021 по конец 2025 года) совпал с периодом восстановления репутации организации после ряда публичных скандалов. При её руководстве Фонд выступал оператором реставрации церкви в селе Калинино.

После ухода с должности Наталья Макарова в своём прощальном сообщении в Telegram-канале фонда поблагодарила губернатора Александра Осипова за доверие и «бесценный опыт».
«Бабушка едва может встать с кровати»
14.04.2026 в 17:21
ВСЖД презентовала комплекс услуг на выставке «Стройиндустрия 2026»
14.04.2026 в 17:00
Военный юрист-аферист в Улан-Удэ обманывал семьи участников СВО
14.04.2026 в 16:09
Чиновницу из фонда развития Забайкалья задержали в Сочи
14.04.2026 в 16:09
Сотрудник вневедомственной охраны из Бурятии стал призером международного турнира
14.04.2026 в 15:56
В Чите полицейский «барыжил» наркотиками
14.04.2026 в 15:16
В Улан-Удэ пройдет Кубок пяти морей по самбо
14.04.2026 в 15:14
В Улан-Удэ вынесли приговор Михаилу Пичугину
14.04.2026 в 15:07
Японцы бесплатно обучат тысячу монгольских студентов
14.04.2026 в 14:13
В Бурятии из-за учений загорелся лес
14.04.2026 в 14:06
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Чите полицейский «барыжил» наркотиками
Изъятое у подозреваемых зелье он перепродавал по завышенной цене наркопотребителям
14.04.2026 в 15:16
В Улан-Удэ вынесли приговор Михаилу Пичугину
Его признали виновным по двум статьям УК РФ
14.04.2026 в 15:07
В Бурятии из-за учений загорелся лес
Огонь тушили в Тарбагатайском районе
14.04.2026 в 14:06
За сутки в Бурятии двое детей попали под колеса
Оба мальчика получили незначительные травмы
14.04.2026 в 10:43
