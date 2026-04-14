В Чите полицейский «барыжил» наркотиками

Следственный комитет России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере и превышении должностных полномочий.Как сообщается в телеграмм-канале следственного ведомства, полицейский, будучи обязанным бороться с наркотиками, сам незаконно приобретал, хранил и сбывал запрещенные вещества. В частности, в июне 2025 года он вступил в сговор с группой наркораспространителей, приобретая наркотики и распространяя их с помощью тайников.Деятельность бывшего сотрудника полиции пресекли сотрудники ФСБ. После возбуждения уголовного дела он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По ходатайству следователей, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.