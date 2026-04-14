Сотрудник вневедомственной охраны из Бурятии стал призером международного турнира

Старший группы задержания отдела вневедомственной охраны по Хоринскому и Кижингинскому районам, прапорщик полиции Баин Жимбеев, стал серебряным призёром 19-го международного турнира по традиционной бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан». Соревнования были посвящены богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ и собрали более 750 спортсменов из Монголии и различных регионов России.

Турнир проходил по олимпийской системе. В финале абсолютного первенства, где встретились победители всех весовых категорий, Баин Жимбеев уступил своему сопернику и занял второе место.

= Баин Жимбеев – мастер спорта по вольной борьбе, многократный призёр республиканских соревнований и абсолютный чемпион Наадан Сурхарбаан. Его достижения в спорте и службе вызывают уважение среди коллег и жителей Бурятии, - сообщают в Росгвардии республики.

