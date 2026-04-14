Военный юрист-аферист в Улан-Удэ обманывал семьи участников СВО

В Улан-Удэ полиция задержала 28-летнего мужчину, который выдавал себя за военного юриста и обманывал участников СВО и их родственников. Он предлагал помощь в решении юридических вопросов, хотя на самом деле не имел никакой квалификации.

Одна из женщин обратилась к нему за помощью в июне прошлого года. Мошенник взял с неё 15 тысяч рублей за первую консультацию, а затем под разными предлогами убеждал переводить ещё деньги, обещая решить её проблемы. В итоге она потеряла 380 тысяч рублей, но так и не получила помощи.

- Таким же образом он обманул ещё двух женщин, выманив у них 216 тысяч и более 46 тысяч рублей. В одном случае он просто соврал, что вопрос решён, а в другом – составил бесполезные запросы в суд, - сообщили в полиции республики.

Всего мошенник похитил более 640 тысяч рублей и тратил их на погашение своих долгов. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет, не обманул ли он кого-то ещё. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

