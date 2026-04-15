В Бурятии возле Байкала проснулись бурые медведи

В Бурятии в Забайкальском национальном парке проснулись бурые медведи. Накануне первые следы косолапого обнаружил начальник оперативной группы «Хиус» Евгений Батурин. Специалист запечатлел их сразу в нескольких местах – на Карасуне, в местности Кедровая и Малая Черемшана.

Причем на Каракасуне зафиксировали не просто следы: пока инспекторы делали их замеры, со склона раздался шум. Подняв головы, все увидели молодого, примерно трёхгодовалого хищника. Заметив людей, медведь быстро скрылся.

«Медвежий сезон официально объявляем открытым. Если планируете поездку в Забайкальский национальный парк: не теряйте бдительность, соблюдайте правила безопасности. Помните: вы в гостях у дикой природы!», - прокомментировали в «Заповедном Подлеморье».