Пловец из Бурятии обошёл 700 соперников и взял два золота

Юваль Суранов из Бурятии стал победителем всероссийских соревнований по плаванию. На Кубке Александра Попова он завоевал золотые медали сразу на двух дистанциях – 50 и 100 метров брассом, опередив более 700 соперников из 57 регионов страны.

Соревнования, собравшие сильнейших юных пловцов России в возрасте 14–15 лет, проходили с 9 по 12 апреля в Челябинске. Наш юный спортсмен показал лучшие результаты в своей возрастной категории.

- Эта победа стала показателем системной работы спортсмена и тренера. Юваль уверенно заявил о себе на всероссийском уровне. Поздравляем Юваля Суранова и его тренера Алексея Капитоновича Захарова с блестящей победой и желаем новых спортивных достижений, - отметил министр спорта республики Иван Козырев.

