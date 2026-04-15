Трое подростков в Бурятии обокрали дом своих соседей

В Мухоршибирском районе Бурятии трое подростков вскрыли частный дом знакомой и украли деньги, карты и личные вещи. Как сообщили в МВД, днём неизвестные взломали навесные замки и повредили дверь, после чего проникли в жилище.

Вернувшись, 50-летняя хозяйка обнаружила следы взлома. Общий ущерб превысил 3 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности несовершеннолетних воришек.

Как выяснилось, инициатором преступления стал один из них – он был знаком с семьёй потерпевшей и ранее бывал у неё в гостях. Заметив, что хозяйка отсутствует, подросток вместе с друзьями залез в дом.

- Часть похищенных денег они успели потратить, остальное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в полиции республики.

Фото: МВД РБ