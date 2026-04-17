В Бурятии школьник «записался» в криптовалютчики и потерял 10 тысяч

В селе Турунтаево Республики Бурятия 16-летний школьник стал жертвой мошенников, поверив обещаниям быстрого заработка на криптовалюте. Всё началось с рекламы в соцсети, где подростку предложили дополнительный доход. Перейдя по ссылке, он связался в мессенджере с неизвестным, который подробно рассказал о «надёжном» способе заработка.

- Поверив словам афериста, школьник сначала оплатил 500 рублей за доступ к закрытому каналу с инструкциями, а затем перевёл 10 тысяч для покупки криптовалюты. Сразу после получения денег мошенник удалил переписку и перестал выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию, – сообщили в МВД республики.

