Третий мост в Улан-Удэ планируют довести до ума в 2028 году

Третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году. Об этом сегодня на форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» заявил зампред правительства республики Евгений Коркин.

«Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены. Мост станет важнейшим транспортным решением для Улан-Удэ», - подчеркнул чиновник в своем выступлении.

Объект возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность моста на данный момент составляет 49%. Ранее сообщалось, что сейчас корректируется смета, после чего будет объявлен новый конкурс по выбору подрядчика. Финансирование на оставшиеся работы предусмотрено Росавтодором в полном объеме.