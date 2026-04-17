Общество 17.04.2026 в 11:07

Третий мост в Улан-Удэ планируют довести до ума в 2028 году

Такие сроки озвучил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин
Текст: Карина Перова
Фото: минтранс Бурятии

Третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году. Об этом сегодня на форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» заявил зампред правительства республики Евгений Коркин.

«Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены. Мост станет важнейшим транспортным решением для Улан-Удэ», - подчеркнул чиновник в своем выступлении.

Объект возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность моста на данный момент составляет 49%. Ранее сообщалось, что сейчас корректируется смета, после чего будет объявлен новый конкурс по выбору подрядчика. Финансирование на оставшиеся работы предусмотрено Росавтодором в полном объеме.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
