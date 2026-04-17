В Улан-Удэ прошел республиканский бизнес-форум «Сделано в Бурятии»

– Есть чем гордиться! Но где те драйверы, которые поведут нас дальше? – поинтересовался директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков, обращаясь к главе республики.





Первый эшелон – горнорудная промышленность. Алексей Цыденов подтвердил выход на полную мощность ГОК «Озерный», запуск бериллиевого Ермаковского месторождения (крупнейшей сырьевой базы страны) и рост добычи золота почти на 10%. Важной вехой стало получение положительного заключения экологической экспертизы по Ошурковскому месторождению.





Он также отдельно поблагодарил бизнес-сообщество за помощь фронту, отметив, что жители Бурятии – одни из самых активных в стране по поддержке бойцов СВО.





Участникам напомнили, что государство подставляет плечо малому и среднему бизнесу обширным набором инструментов. В финансовом блоке предпринимателям доступны субсидии Минпромторга Бурятии на приобретение оборудования, достигающие по отдельным программам пятнадцати миллионов рублей, компенсация части затрат на лизинг, а также займы регионального фонда развития промышленности до ста миллионов рублей по льготной ставке, Гарантийный фонд Бурятии помогает привлекать крупные кредиты — с поручительством до 100 миллионов рублей.





Отдельного внимания заслужил Центр переговоров, ставший практической изюминкой форума. Это не просто лекция о продажах от гуру Игоря Рызова и Евгения Щепина (раскрывших тему сервиса как «новой валюты»). Это была реальная биржа контактов. Местные поставщики провели экспресс-презентации для закупщиков торговых сетей не только Бурятии, но также Монголии и Китая.





– Чем можем – тем поможем! – заявил глава региона.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Физкультурно-спортивный комплекс на один день превратился в место притяжения деловой энергии региона. Здесь прошел республиканский бизнес-форум, собравший представителей малого и среднего предпринимательства. Вместо сухих отчетов участники получили конкретные рецепты выживания и развития от Игоря Рызова, Евгения Щепина, Кости Цзю, Ирины Гармаевой, Светланы Науменко, Марины Лесниковой и, конечно, прямые ответы Главы Бурятии Алексея Цыденова на актуальные вопросы.Центральным событием форума стала пленарная сессия «Бурятия – территория возможностей». Модератор встречи Станислав Брыков задал тон, подчеркнув, что пять лет назад на территории нашей республики было зарегистрировано менее 30 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сегодня же их количество уверенно превысило 35 тысяч.Алексей Цыденов не стал уходить в абстракции, а начал с честного признания реалий: «У нас красивая природа, но суровая погода. Большие просторы, но из-за этого выше себестоимость. Мы на берегу Байкала, но далеко от основных рынков сбыта и центров потребления… Все это накладывает отпечаток, но именно в таких условиях наши предприниматели строят бизнес. Сегодня, конечно, время непростое: специальная военная операция, санкционное давление извне, внутренние меры по сдерживанию инфляции. Но разве это значит, что все? Руки опустили? Нос повесили? Нет! Через что мы только ни проходили…». Тут же глава региона привел контраргумент – историю преодоления пандемии COVID-19, когда Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение переключилось на выпуск медицинских изделий.– Тогда казалось, что все пропало, все встало, все закрылось. Но мы это пережили, перешагнули и пошли дальше! Я хочу сказать, что сегодня каждая новая проблема – это момент, когда одна дверь закрывается, а вместо нее открываются две другие, – подчеркнул глава республики и обозначил конкретные ориентиры на ближайшие годы.Вторым, более доступным для малого бизнеса направлением, объявлено лекарственное растениеводство. Глава Бурятии назвал это «новой экзотикой», которая способна вовлечь фермеров от Курумкана до Закамны.– Нам сложно конкурировать по зерну с Алтаем и Краснодаром. Но наша земля идеальна для выращивания лекарственных растений и фитопродукции. Рынок сбыта понятен, цепочки отработаны, – заверил Цыденов.Третий драйвер – инфраструктура выхода на рынки. Строительство логистического центра Wildberries в Иволгинском районе названо ключом к всероссийским продажам для местных мастеров и производителей. Скорый запуск Центра креативных индустрий и открытие «Школы 21» от СберБанка России – еще одно свидетельство того, что регион инвестирует в развитие человеческого потенциала без оглядки на возраст.– «Школа 21» – это проект, который дает возможность бесплатно выучиться на программиста. На сегодняшний день это лучший проект подготовки IT-специалистов. Обучающихся уже с третьего уровня подготовки забирают к себе такие крупные компании, как «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Mail.Ru Group» и другие. Ограничений по возрасту нет, вступительных экзаменов нет. Единственное – надо пройти отбор, – рассказал глава Бурятии.Форум подтвердил, что власть настроена не только транслировать планы, но и слышать запросы с мест. Герой Российской Федерации Дашибал Мункожаргалов, поднявшись на сцену и несмотря на присущую военным прямоту, выразил общую надежду зала: «Рассчитываю, что на данной площадке состоится открытый диалог между предпринимательством и властью. Желаю всем найти те самые решения и предложения для процветания и развития нашей республики».Станислав Брыков, между тем, подчеркнул, что возвращающиеся ветераны спецоперации становятся серьезным кадровым резервом для предпринимательства республики, закрывая потребность в надежных профессионалах.Одним из самых прикладных блоков сессии стали ответы на вопросы. Предпринимателей особо интересовало, что дает членство в деловых объединениях и как оно помогает расти и выходить на новые рынки. Ситуацию прояснил особый гость – председатель правления «Новой Формации» Юрий Айрапетян. По его словам, участие в профессиональных союзах держится на трех ключевых опорах. Прежде всего, это надежная юридическая и административная защита бизнеса. Во-вторых, прямое содействие развитию через запуск совместных проектов внутри объединений – и такие кейсы, как отметил спикер, уже начинают успешно реализовываться с предпринимателями Бурятии. И, наконец, третья составляющая – самореализация.– Бывает такое, что предприниматель видит себя публичным спикером. Членство в деловых объединениях открывает возможность выступать на аналогичных форумах, площадках Совета Федерации, Государственной Думы и так далее, – пояснил президент ООО МСП «Новая формация» Юрий Айрапетян. – Представители власти слышат и приглашают.Вторая часть форума была посвящена не словам, а конкретным кейсам и цифрам поддержки, которую сегодня может получить каждый субъект МСП.Для тех, кто только начинает свое дело, предусмотрены микрозаймы на выгодных условиях в размере до пяти миллионов рублей. Отдельное внимание уделяется социальному предпринимательству, где гранты до пятисот тысяч рублей помогают запустить важные для общества инициативы. На всех этапах – от регистрации до выхода на экспорт – предпринимателей сопровождает команда Центра «Мой бизнес», оказывающая более сотни видов услуг.Форум «Сделано в Бурятии» вновь доказал: суровые условия закаляют, а не останавливают. В республике выстроена прозрачная и многоуровневая система поддержки – от льготных займов до прямого диалога с властями. Алексей Цыденов, подводя черту, пообещал, что все предложения и пожелания, которые прозвучали, в обязательном порядке будут отсмотрены, изучены и отработаны.