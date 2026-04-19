Происшествия 19.04.2026 в 13:39

В Бурятии ликвидировали три лесных пожара

Все возгорания произошли в районе, который считается самым горимым в республике
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Бурятии ликвидировали три лесных пожара
«Номер один»

За минувшие сутки на территории лесного фонда республики было зафиксировано и оперативно потушено три лесных пожара. Как сообщили в региональной диспетчерской службе, все очаги возникли в Баунтовском эвенкийском районе.

Причиной возгораний специалисты называют человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.

Площадь, пройденная огнем, составила полсотни гектаров. В тушении были задействованы восемь сотрудников лесной охраны и две единицы техники. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожары удалось ликвидировать в короткие сроки.

Сейчас действующих пожаров на территории лесного фонда республики не зарегистрировано.

Тем не менее, в ведомстве призывают жителей не терять бдительности. Начальник отдела охраны и защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Белоусов напомнил, что именно Баунтовский район в прошлом году стал антилидером по числу возгораний.

«В прошлом году он был самым горимым районом, 135 возгораний в двух лесничествах: Витимском и Романовском. Пик зафиксирован весной прошлого года, когда люди активно сжигали траву. Никто не хочет повторения сложной ситуации. Мы призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности, по сухой растительности огонь быстро распространяется и уходит в лесной массив, особенно в ветреную погоду. Одна искра за считанные часы может уничтожить гектары леса», – подчеркнул Белоусов.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Использование открытого огня категорически запрещено, а находиться в лесу разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Теги
лес

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru