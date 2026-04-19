В Бурятии ликвидировали три лесных пожара

За минувшие сутки на территории лесного фонда республики было зафиксировано и оперативно потушено три лесных пожара. Как сообщили в региональной диспетчерской службе, все очаги возникли в Баунтовском эвенкийском районе.

Причиной возгораний специалисты называют человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.

Площадь, пройденная огнем, составила полсотни гектаров. В тушении были задействованы восемь сотрудников лесной охраны и две единицы техники. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожары удалось ликвидировать в короткие сроки.

Сейчас действующих пожаров на территории лесного фонда республики не зарегистрировано.

Тем не менее, в ведомстве призывают жителей не терять бдительности. Начальник отдела охраны и защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Белоусов напомнил, что именно Баунтовский район в прошлом году стал антилидером по числу возгораний.

«В прошлом году он был самым горимым районом, 135 возгораний в двух лесничествах: Витимском и Романовском. Пик зафиксирован весной прошлого года, когда люди активно сжигали траву. Никто не хочет повторения сложной ситуации. Мы призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности, по сухой растительности огонь быстро распространяется и уходит в лесной массив, особенно в ветреную погоду. Одна искра за считанные часы может уничтожить гектары леса», – подчеркнул Белоусов.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Использование открытого огня категорически запрещено, а находиться в лесу разрешается только в специально отведенных для этого местах.