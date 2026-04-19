В Забайкалье перевернулся автобус с китайскими туристами

Прокуратура Забайкальского края осуществляет надзор за ходом процессуальных проверок по факту ДТП с опрокидыванием автобуса, в котором находились туристы из Китая. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

По предварительным данным, автобус, следовавший по федеральной трассе А-370 «Уссури» (Чита – Забайкальск) в направлении Читы, съехал с дороги и опрокинулся. По последним сведениям, в результате аварии погиб один пассажир. Водитель и 13 других пассажиров были доставлены в больницы Борзи и Забайкальска с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Федеральная трасса Чита – Забайкальск является важным транспортным коридором, соединяющим Россию и Китай, и активно используется для международного туризма и грузоперевозок. Участок характеризуется повышенным риском из-за сложного рельефа, климатических условий и интенсивного движения, что подтверждается статистикой ДТП за прошлые годы. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Также возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Данный инцидент стал вторым трагическим случаем с участием граждан Китая за последние два месяца. В феврале прошлого года автомобиль с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, что привело к гибели восьмерых человек.