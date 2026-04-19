Происшествия 19.04.2026 в 13:28

Китайский водитель задержан в Чите

На трассе он перевернул автобус с туристами из КНР
Текст: Иван Иванов
УМВД по Забайкальскому краю

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении водителя китайского автобуса. Причиной стало ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ДТП произошло днем 18 апреля на 417-м километре автодороги Чита – Забайкальск около поселка Харанор. Предварительно, водитель не справился с управлением, автобус слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии на месте погиб 67-летний пассажир, второй пассажир 1978 года рождения скончался при транспортировке в больницу. В лечебные учреждения госпитализированы 13 человек, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Некоторых пострадавших из Борзи доставили санавиацией в Читу.

По данным источника, причиной аварии мог стать дзерен, выскочивший на дорогу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Водитель автобуса 1966 года рождения, гражданин КНР, задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
