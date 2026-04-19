Китайский водитель задержан в Чите

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении водителя китайского автобуса. Причиной стало ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ДТП произошло днем 18 апреля на 417-м километре автодороги Чита – Забайкальск около поселка Харанор. Предварительно, водитель не справился с управлением, автобус слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии на месте погиб 67-летний пассажир, второй пассажир 1978 года рождения скончался при транспортировке в больницу. В лечебные учреждения госпитализированы 13 человек, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Некоторых пострадавших из Борзи доставили санавиацией в Читу.

По данным источника, причиной аварии мог стать дзерен, выскочивший на дорогу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Водитель автобуса 1966 года рождения, гражданин КНР, задержан и помещен в изолятор временного содержания.