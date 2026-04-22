Общество 22.04.2026 в 09:00

Банкомат «съел» деньги

Как вернуть средства
Внёс крупную сумму через банкомат, а деньги на карту не пришли. Чек есть, а средств нет. Что делать?» Алексей, Улан-Удэ.

Более 90% таких случаев успешно решаются в пользу клиента. Главное — действовать по порядку. Причиной мог стать технический сбой: замялись купюры, обрыв связи, программная ошибка, при этом деньги остались в устройстве.

Пошаговая инструкция

  1. Сохраните чек. На нём указаны номер банкомата, дата, время и сумма. Если чека нет — сфотографируйте экран с ошибкой и запишите номер устройства.
  2. Немедленно позвоните на горячую линию (номер на банкомате). Сообщите номер устройства, адрес, время, сумму. Для Сбербанка — 900, для ВТБ — 8-800-100-24-24.
  3. Напишите заявление в отделении банка (с паспортом и чеком). Получите копию с отметкой о принятии.

Если банкомат другого банка (например, вносили в ВТБ, а карта Сбера) — пишите заявление в оба банка и звоните на горячую линию стороннего банка. Если банкомат «проглотил» карту — действуйте так же, чек понадобится.

Обычно деньги возвращают за 7–10 рабочих дней. Максимальный срок по закону — 30 дней. Для стороннего банка — до 45 дней.

Если банк отказал или затягивает, направьте жалобу в Банк России (сайт cbr.ru), обратитесь к финансовому омбудсмену или подайте в суд. Закон на вашей стороне (ст. 856 ГК РФ).

