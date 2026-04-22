ЮНИСЕФ поможет мэрии Улан-Батора бороться с хеликобактерией

Мэрия Улан-Батора совместно с ЮНИСЕФ реализует 3–4-летний проект, направленный на профилактику и снижение заболеваемости хеликобактериальной инфекцией (хеликобактериоз). Меморандум о сотрудничестве был подписан заместителем мэра А. Амартувшином и постоянным представителем ЮНИСЕФ в Монголии Биате Дастел, сообщает портал «Монцамэ».Заместитель мэра подчеркнул, что муниципалитет также планирует реализовать три крупных проекта в сфере здравоохранения. В частности, он отметил, что уровень вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) значительно вырос за последний год: в 2024 году он составлял около 20%, а в 2025 году превысил 40%. Благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ в текущем году за один месяц уровень вакцинации вырос до 65,5%.Он подчеркнул, что высокие показатели заболеваемости раком печени, раком желудка и кишечника тесно связаны с хеликобактерной инфекцией: в прошлом году в Монголии зарегистрировано около 250–280 случаев заражения среди женщин, что является крайне высоким показателем. Также отмечается, что от онкологических заболеваний, связанных с инфекцией, погибло более 2600 человек за прошлый год, среди них 1500 от рака печени и свыше 1100 — от рака желудка и кишечника.В рамках программы предполагается провести массовое тестирование детей в школах и детских садах для определения распространённости хеликобактерной инфекции. После выявления случаев планируется организовать их лечение. Кроме того, все образовательные учреждения оснастят посудомоечными машинами и стерилизационным оборудованием, чтобы повысить санитарные стандарты и снизить риск распространения инфекции. Эти меры призваны значительно улучшить состояние здоровья детей и снизить общую заболеваемость инфекцией в стране.