В Бурятии третий день не могут потушить лесной пожар

В Бурятии лесники продолжают бороться с огнём в Закаменском районе. Его площадь достигла уже 25-ти гектаров, что почти в два раза больше вчерашних показателей.

- С огнём сражаются 86 человек. Это сотрудники лесной охраны, авиалесоохраны Бурятии и привлечённые граждане. Также работает 10 единиц техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Новых лесных пожаров в Бурятии не обнаружено. Напомним, что в республике действует особый противопожарный режим, поэтому использование открытого огня запрещено, а находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.

За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей, отметили в РАЛХ. Горячая линия лесной охраны 20-44-44.

