Спасатели Бурятии спускают тела погибших туристов из Красноярска

В Республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о ходе эвакуации тел трех туристов из Красноярска (мужчины 1983 г. р. и женщин 1982 и 1985 г. р.), которые погибли при спуске с горы Мунку-Сардык.

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вышли на связь ночью 22 апреля и доложили о ходе операции. Группе удалось достичь места гибели туристов к 20:00 предыдущего дня.

К 03:10 ночи завершился первый этап работ. Тела двоих погибших транспортировали в местность «Озеро», еще одного туриста доставили к автомобилю в местности «Стрелка». Продвижение спецтехники до «Стрелки» позволило сократить дистанцию пешей транспортировки тел с 20 до 15 км.

«Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной. Для усиления группировки привлечены 5 добровольцев ПСО «ЛизаАлерт» из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку», - подчеркнули в агентстве.

С утра работы по эвакуации тел из труднодоступной местности возобновились.

Напомним, по факту трагедии завели уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время допрашивают организаторов тура – директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора. Они также участвовали в походе в составе данной группы.

Тела погибших обнаружили вверху по склону. У женщин обнаружили обширные ссадины на лице, которые могли появиться в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы, отметили в СК России.