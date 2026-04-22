Общество 22.04.2026 в 09:39

Спасатели Бурятии спускают тела погибших туристов из Красноярска

Они могли погибнуть от камнепада
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: СК России

В Республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о ходе эвакуации тел трех туристов из Красноярска (мужчины 1983 г. р. и женщин 1982 и 1985 г. р.), которые погибли при спуске с горы Мунку-Сардык.

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вышли на связь ночью 22 апреля и доложили о ходе операции. Группе удалось достичь места гибели туристов к 20:00 предыдущего дня.

К 03:10 ночи завершился первый этап работ. Тела двоих погибших транспортировали в местность «Озеро», еще одного туриста доставили к автомобилю в местности «Стрелка». Продвижение спецтехники до «Стрелки» позволило сократить дистанцию пешей транспортировки тел с 20 до 15 км.

«Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной. Для усиления группировки привлечены 5 добровольцев ПСО «ЛизаАлерт» из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку», - подчеркнули в агентстве.

С утра работы по эвакуации тел из труднодоступной местности возобновились.

Напомним, по факту трагедии завели уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время допрашивают организаторов тура – директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора. Они также участвовали в походе в составе данной группы.

Тела погибших обнаружили вверху по склону. У женщин обнаружили обширные ссадины на лице, которые могли появиться в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы, отметили в СК России.

Теги
туристы гора гибель эвакуация

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru