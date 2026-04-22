В Бурятии под запрет могут попасть книги Григория Остера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку произведений детского писателя Григория Остера, известного по книге «Вредные советы». Об этом стало известно на заседании координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям.Как сообщают «Ведомости», участники заседания обратили внимание на содержание современной и классической детской литературы. В частности, произведения Остера были приведены в качестве негативного примера. По мнению некоторых участников, в них содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки», которые могут оказывать неоднозначное влияние на детскую аудиторию.В рамках обсуждения также поднимался вопрос о маркировке биографий известных деятелей культуры — Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого — в связи с упоминаниями тем, связанных с наркотиками. На этом фоне было принято решение дополнительно изучить и детскую литературу, включая «Вредные советы».Сам Бастрыкин поручил профильным специалистам оценить содержание произведений Остера и определить, могут ли они представлять потенциальную угрозу для воспитания детей.Впрочем, многие эксперты и читатели отмечают, что «Вредные советы» изначально создавались как ироничные и сатирические тексты, высмеивающие неправильное поведение через доведение его до абсурда. По их мнению, такие произведения, напротив, помогают детям лучше понимать границы дозволенного.Вот, например, одно из его характерных стихотворений:Если друг на день рожденья пригласил тебя к себе,Ты оставь подарок дома — пригодится самому.Сесть старайся рядом с тортом. В разговоры не вступай.Ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет.Выбирай куски поменьше, чтоб быстрее проглотить.Не хватай салат руками, ложкой больше зачерпнешь.Если вдруг дадут орехи, сыпь их бережно в карман.Но не прячь туда варенье — сложно будет вынимать.В целом, подобные тексты традиционно воспринимаются как юмористические и не несут прямого вреда. Поэтому остается не совсем ясно, какие именно нарушения или угрозы может обнаружить проверка и что именно рассчитывает найти в этих произведениях Александр Бастрыкин.