В Бурятии коровы пришли на Родительский день

Недавно на кладбище в Закаменском районе Бурятии очевидцы заметили целое стадо безнадзорных коров – свыше 30 голов.

По словам жителей, скот все перевернул, одна буренка даже застряла в оградке. Владельцам КРС напоминают, что выпас животных на кладбище категорически запрещен и влечет ответственность.

«Территория кладбища является местом памяти и скорби, а не пастбищем. Нахождение здесь скота оскверняет память усопших, разрушает могилы и надгробия, оставляет после себя экскременты и наносит вред благоустройству», - прокомментировали в райадминистрации.