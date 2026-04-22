Иркутский застройщик «умыкнул» подстанцию за 3 миллиона рублей

Директор строительной компании из Иркутска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с фиктивными документами, используемыми при реализации государственных контрактов.Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, в 2023 году организация заключила контракт с администрацией Байкальского городского поселения на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Согласно данным госзакупок, подрядчиком выступила фирма «С-Групп», которая выиграла два контракта на сумму около 742,5 миллиона рублей.Следователи выяснили, что у компании возник умысел хищения бюджетных средств. Для этого «С-Групп» направила в региональное управление Федерального казначейства фиктивные документы, подтверждающие приобретение трансформаторной подстанции, фактически не приобретённой. На основании ложных документов директор предприятия получил свыше 3,1 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённому группой лиц.Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается под руководством сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.Компания «С-Групп», чья деятельность связана со строительством жилых и нежилых зданий, была образована в 2016 году в Новосибирске, но перерегистрировалась в Иркутске в 2022 году. За последние годы «С-Групп» участвовала в государственных закупках, выиграв в 2024 году два контракта на ремонт дорог в Усть-Уде, а также выступала подрядчиком по завершению строительства школы на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление в Слюдянке.