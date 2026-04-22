Происшествия 22.04.2026 в 09:43

Иркутский застройщик «умыкнул» подстанцию за 3 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по махинациям с многоквартирными домами в Байкальске
A- A+
Текст: Иван Иванов
Иркутский застройщик «умыкнул» подстанцию за 3 миллиона рублей
Фото: архив «Номер один»
Директор строительной компании из Иркутска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с фиктивными документами, используемыми при реализации государственных контрактов.

Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, в 2023 году организация заключила контракт с администрацией Байкальского городского поселения на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Согласно данным госзакупок, подрядчиком выступила фирма «С-Групп», которая выиграла два контракта на сумму около 742,5 миллиона рублей.

Следователи выяснили, что у компании возник умысел хищения бюджетных средств. Для этого «С-Групп» направила в региональное управление Федерального казначейства фиктивные документы, подтверждающие приобретение трансформаторной подстанции, фактически не приобретённой. На основании ложных документов директор предприятия получил свыше 3,1 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённому группой лиц.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается под руководством сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. 

Компания «С-Групп», чья деятельность связана со строительством жилых и нежилых зданий, была образована в 2016 году в Новосибирске, но перерегистрировалась в Иркутске в 2022 году. За последние годы «С-Групп» участвовала в государственных закупках, выиграв в 2024 году два контракта на ремонт дорог в Усть-Уде, а также выступала подрядчиком по завершению строительства школы на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление в Слюдянке.
Теги
иркутская область

Все новости

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru