Происшествия 22.04.2026 в 10:19

Причину смерти туристов в Бурятии установит экспертиза

Следователи обнародовали новые подробности трагедии в горах
Текст: Иван Иванов
Причину смерти туристов в Бурятии установит экспертиза
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии в рамках уголовного дела о гибели трех туристов в горах Восточного Саяна следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Расследование ведется по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным Следственного комитета, группа туристов прибыла из Красноярска в поселок Монды Окинского района и 18 апреля вышла из базового лагеря для восхождения к пику Мунку-Сардык. Спустя два дня участники экспедиции достигли вершины и начали спуск, передвигаясь в связках по несколько человек.

Во время спуска одна из связок, в которую входили две женщины и мужчина, отстала от основной группы и не вернулась в лагерь. Остальные туристы предприняли попытку самостоятельного поиска пропавших. Их тела были обнаружены выше по склону.

При осмотре у погибших женщин зафиксированы обширные ссадины в области лица. По предварительным данным, травмы могли быть получены в результате камнепада либо падения с высоты. Для точного установления причин смерти назначат судебно-медицинские экспертизы. 

«Следствие продолжает комплекс мероприятий, направленных на восстановление полной картины произошедшего, включая допрос организаторов тура — директора туристической фирмы, его заместителя и гида-инструктора. Они также находились в составе группы во время восхождения», - сообщает следственное ведомство.
