Авиация распылит биологические препараты над тайгой Бурятии

Леса Бурятии спасут от хвойной волнянки и сибирского шелкопряда с помощью биологического препарата, который не представляет опасности для животных и растений. Работы проведут с помощью авиации в мае-июне 2026 года. На обработку из федерального бюджета выделено свыше 700 млн рублей.

- У нас уже есть опыт проведения подобных работ, в прошлом году дезинсекция прошла в Мухоршибирском районе, на площади 53 тысячи гектаров. С воздуха, путём ультромалообъёмного опрыскивания инсектицид попадает на хвою, гусеница после поедания обработанных хвоинок погибает. Средняя эффективность обработки составила 95%, то есть там избавились от вредоносных гусениц, - рассказала консультант отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Екатерина Коткина.

Мероприятия пройдут в Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах, на общей площади 374 тысячи гектаров.

Напомним, что в 2024 году в Бурятии была зафиксирована вспышка хвойной волнянки. Резко континентальный климат Бурятии, засушливые вегетационные периоды создают благоприятные условия для периодических размножений вредителей. Вблизи озера Байкал вредители не обнаружены.

