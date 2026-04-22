Общество 22.04.2026 в 10:02

Авиация распылит биологические препараты над тайгой Бурятии

Так лесники будут избавлять леса от вредителей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Леса Бурятии спасут от хвойной волнянки и сибирского шелкопряда с помощью биологического препарата, который не представляет опасности для животных и растений. Работы проведут с помощью авиации в мае-июне 2026 года. На обработку из федерального бюджета выделено свыше 700 млн рублей.

- У нас уже есть опыт проведения подобных работ, в прошлом году дезинсекция прошла в Мухоршибирском районе, на площади 53 тысячи гектаров. С воздуха, путём  ультромалообъёмного опрыскивания инсектицид попадает на хвою, гусеница после поедания обработанных хвоинок погибает. Средняя эффективность обработки составила 95%, то есть там избавились от вредоносных гусениц, - рассказала консультант отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Екатерина Коткина.

Мероприятия пройдут в Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах, на общей площади 374 тысячи гектаров.

Напомним, что в 2024 году в Бурятии была зафиксирована вспышка хвойной волнянки. Резко континентальный климат Бурятии, засушливые вегетационные периоды создают благоприятные условия для периодических размножений вредителей. Вблизи озера Байкал вредители не обнаружены.

Фото: РАЛХ

Теги
вредители

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru