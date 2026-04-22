Общество 22.04.2026 в 11:01

Трамвайные пути в Улан-Удэ завалили окурками

Людей просят не гадить
Текст: Карина Перова
Трамвайные пути в Улан-Удэ завалили окурками
Фото: МУП «Управление трамвая»

В Улан-Удэ активно взялись за расчистку трамвайных путей. Специалисты просто в ужасе от количества окурков и другого мусора, которые сами пассажиры бросают на рельсы.

Горожан просят перестать курить на остановках и бросать бычки на пути. Для фантиков, бумажек, и другого различного мусора есть урны. К слову, нарушителей будут вычислять по видеокамерам, которые начали устанавливать на остановках.

«Камеры помимо безопасности будут фиксировать граждан, которые бросают мусор мимо урны. Мы будем показывать нарушителей в нашем канале. Давайте все включим сознательность и перестанем гадить. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».

Все новости

В Улан-Удэ муж украл для беременной жены водку и конфеты
22.04.2026 в 11:45
В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист
22.04.2026 в 11:36
В Бурятии не подтвердился факт сброса осветленной воды в Телю
22.04.2026 в 11:19
В Улан-Удэ карусель мошенников выудила у женщины 3,5 млн рублей
22.04.2026 в 11:08
Трамвайные пути в Улан-Удэ завалили окурками
22.04.2026 в 11:01
В Бурятии коровы пришли на Родительский день
22.04.2026 в 10:29
В Бурятии реализуют проект по переводу частных домов на централизованное отопление
22.04.2026 в 10:21
Причину смерти туристов в Бурятии установит экспертиза
22.04.2026 в 10:19
Авиация распылит биологические препараты над тайгой Бурятии
22.04.2026 в 10:02
В Бурятии под запрет могут попасть книги Григория Остера
22.04.2026 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ муж украл для беременной жены водку и конфеты
Историями двух романтичных краж поделились в полиции республики
22.04.2026 в 11:45
В Бурятии не подтвердился факт сброса осветленной воды в Телю
Однако вскрылись другие нарушения
22.04.2026 в 11:19
В Улан-Удэ карусель мошенников выудила у женщины 3,5 млн рублей
Горожанку убедили сдать в ломбард всю свою ювелирку
22.04.2026 в 11:08
В Бурятии коровы пришли на Родительский день
Целое стадо заметили на кладбище в Закаменском районе
22.04.2026 в 10:29
Следующая новость
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
