Трамвайные пути в Улан-Удэ завалили окурками

В Улан-Удэ активно взялись за расчистку трамвайных путей. Специалисты просто в ужасе от количества окурков и другого мусора, которые сами пассажиры бросают на рельсы.

Горожан просят перестать курить на остановках и бросать бычки на пути. Для фантиков, бумажек, и другого различного мусора есть урны. К слову, нарушителей будут вычислять по видеокамерам, которые начали устанавливать на остановках.

«Камеры помимо безопасности будут фиксировать граждан, которые бросают мусор мимо урны. Мы будем показывать нарушителей в нашем канале. Давайте все включим сознательность и перестанем гадить. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».