Зурхай на вторник, 21 апреля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям, родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, приводить невестку в дом, совершать куплю-продажу (вести торговлю), а также дела, связанные с рубкой и обработкой древесины (плотничество, столярничество и т. д.), изготавливать настойки и дела «благого направления».Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; торговать, спорить и конфликтовать, начинать судебные тяжбы.Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад.Фото: Номер один