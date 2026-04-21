В аэропорту Улан-Удэ встретили чемпиона по тхэквондо

С 12 по 19 апреля в Словении прошли Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо МФТ, где наш спортсмен – Владимир Николаев – показал выдающийся результат. Сегодня он вернулся на родину и его с почестями встретили в аэропорту Улан-Удэ.

Напомним, что бурятский тхэквондист занял первое место по тулям среди мужчин 4-6 даны и стал чемпионом Европы. Между тем, он уже является мастером спорта международного класса, четырёхкратным чемпионом России, международным инструктором по тхэквондо МФТ и обладателем чёрного пояса VI дана.

- На соревнованиях такого уровня выступали 966 спортсменов из 32 стран. Стоит также отметить, что Владимир Владимирович является директором СШОР №2 г. Улан-Удэ и главным тренером сборной Республики Бурятия. Это настоящий пример для подражания. Искренне рад за него. Впереди – новые цели и победы, - подчеркнул министр спорта республики Иван Козырев.

Фото: минспорта