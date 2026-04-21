Спорт 21.04.2026 в 08:52

В аэропорту Улан-Удэ встретили чемпиона по тхэквондо

Спортсмен-победитель из Бурятии вернулся на родину
A- A+
Текст: Елена Кокорина
С 12 по 19 апреля в Словении прошли Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо МФТ, где наш спортсмен – Владимир Николаев – показал выдающийся результат. Сегодня он вернулся на родину и его с почестями встретили в аэропорту Улан-Удэ.

Напомним, что бурятский тхэквондист занял первое место по тулям среди мужчин 4-6 даны и стал чемпионом Европы. Между тем, он уже является мастером спорта международного класса, четырёхкратным чемпионом России, международным инструктором по тхэквондо МФТ и обладателем чёрного пояса VI дана.

- На соревнованиях такого уровня выступали 966 спортсменов из 32 стран. Стоит также отметить, что Владимир Владимирович является директором СШОР №2 г. Улан-Удэ и главным тренером сборной Республики Бурятия. Это настоящий пример для подражания. Искренне рад за него. Впереди – новые цели и победы, - подчеркнул министр спорта республики Иван Козырев.

 Фото: минспорта

Теги
чемпион

Все новости

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» усиливает связь между муниципалитетами и федеральным центром
21.04.2026 в 09:54
Читинский криминальный авторитет предстанет перед судом
21.04.2026 в 09:53
С начала года в Бурятии зафиксировали уже 13 лесных пожаров
21.04.2026 в 09:51
В пригороде Улан-Удэ рухнули две электроопоры
21.04.2026 в 09:48
В 2026 году на поддержку агрострахования в Бурятии направят 36,6 млн рублей
21.04.2026 в 09:36
Стало известно, кто возглавит БСМП в Улан-Удэ
21.04.2026 в 09:17
Жительница Бурятии потеряла миллионы при покупке автомобиля
21.04.2026 в 09:08
Отгулы теперь сгорают
21.04.2026 в 09:00
В аэропорту Улан-Удэ встретили чемпиона по тхэквондо
21.04.2026 в 08:52
В Бурятии ветер не дает потушить лесной пожар в Закаменском районе
21.04.2026 в 08:39
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
