Происшествия 21.04.2026 в 08:24

В ДТП с автобусом в Улан-Удэ погибло два человека

Авария произошла на станции Дивизионная
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером, 20 апреля, в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли два человека. Авария произошла в Советском районе на ст. Дивизионная.

- Водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Киа Грандберд». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили представители ГАИ.

Более подробные обстоятельства ДТП пока не известны.

Фото: ГАИ РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
