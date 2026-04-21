Происшествия 21.04.2026 в 08:24
В ДТП с автобусом в Улан-Удэ погибло два человека
Авария произошла на станции Дивизионная
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером, 20 апреля, в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли два человека. Авария произошла в Советском районе на ст. Дивизионная.
- Водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Киа Грандберд». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили представители ГАИ.
Более подробные обстоятельства ДТП пока не известны.
Фото: ГАИ РБ
