В ДТП с автобусом в Улан-Удэ погибло два человека

Вчера вечером, 20 апреля, в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли два человека. Авария произошла в Советском районе на ст. Дивизионная.

- Водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Киа Грандберд». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили представители ГАИ.

Более подробные обстоятельства ДТП пока не известны.

Фото: ГАИ РБ