Жителям Бурятии урезали кредиты

Начало года финансовый сектор России явно не радует. По итогам февраля 2026 года более 60% российских банков зафиксировали снижение чистой прибыли или получили убытки. Денег стало не хватать, риски увеличились, и, как следствие, в начале апреля в Бурятии произошло резкое снижение лимитов по существующим продуктам. Это явный индикатор того, что банки о чем-то стали догадываться, и это очень неприятная перспектива.Явное охлаждение рынка кредитных карт - прямое следствие значительного оттока средств из банков, вызванного падением депозитных ставок и тревожной тенденцией в области платежеспособности клиентов. Это хоть и неприятно для потребителей, но имеет под собой четкие экономические и регуляторные причины, о чем свидетельствуют последние данные по банкам.Дело в том, что именно в марте 2026 года, по данным портала Банки.ру, банковский сектор России столкнулся со значительным оттоком средств физических лиц, который составил более 1,6 трлн рублей. Это явление объясняется снижением ключевой ставки и ставок по вкладам. В марте банки пересмотрели доходность. Максимальные ставки во второй декаде марта упали до 13,56–13,8% годовых. Это сделало банковские вклады менее привлекательными для вкладчиков.Соответственно, денег в системе стало не хватать.В Бурятии эта тенденция также набирает обороты, о чем свидетельствуют сообщения жителей Улан-Удэ в чатах.«Альфа-банк» прислал СМС. Пишут, что «кредитный лимит по счету не был использован, поэтому с 8 апреля скорректирован до 20 000 ₽. Восстановить лимит пока не получится», - пишет улан-удэнец Сергей, добавляя, что в начале апреля он погасил задолженность по карте вовремя.«Дарима, по Вашей кредитной карте мы временно снижаем лимит до 10 000 рублей. Все преимущества и условия обслуживания сохранены. Банк ВТБ (ПАО)», - делится другая заемщица, которая, погасив досрочно задолженность, также рассчитывала на оплату крупной покупки, но столкнулась со снижением лимита, причем сразу в десять раз.«Положила деньги на кредитную карту, на следующий же день банк списал и сократил лимит в пять раз, хотя картой пользуюсь активно, просрочек не было», – рассказывает улан-удэнка Виктория, подчеркивая, что ее знакомые, активные и добросовестные клиенты, также сталкиваются с подобными ситуациями.Юридическая сторона вопроса и почему «правильные» клиенты оказываются перед банком в невыгодном положении, интересует всех держателей карт. Действительно, почему банки в одностороннем порядке снижают лимиты?«С юридической точки зрения банки имеют полное право снижать кредитный лимит в одностороннем порядке, что часто прописано в договорах. Типичные причины для такого решения включают отсутствие активности по счету, если в течение четырех или более месяцев нет задолженности или операций. Вторая причина - низкое использование лимита: менее 50% от установленного размера на протяжении четырех и более месяцев», - сообщают юристы.Однако, как отмечают эксперты, нередко «слишком правильные» клиенты становятся для банков невыгодными. Это они часто пользуются бесплатными деньгами банка, платят проценты в льготный период и не попадают на просрочку. Банки, снижая или обнуляя лимиты, могут стимулировать их к оформлению других, более прибыльных для финансовых организаций продуктов, например, потребительских кредитов, где процентная ставка, как правило, выше.Между тем еще в феврале потребительское кредитование в Бурятии росло колоссальными темпами.Как сообщили в отделении Национального банка по Республике Бурятия, в республике в феврале выдано потребительских кредитов на общую сумму 11,7 млрд рублей. Тогда как в феврале 2025 года сумма составляла 9,8 млрд рублей. Данные по марту еще не обнародованы, однако они могут оказаться гораздо более пессимистичными, чем февральские.Также напуганные слухами о неблагополучии отдельных игроков банковского сектора и нарастании экономического кризиса клиенты начали оформлять краткосрочные депозиты. В начале 2026 года в России самыми популярными сроками вкладов стали депозиты на три–шесть месяцев (в частности, 91–180 дней), сообщает портал «Банки.ру». На короткие вклады приходится около половины всех депозитов. Клиенты просто опасаются слишком долго держать в банках свои средства.- В условиях оттока ликвидности и ужесточения политики Центрального банка банки вынуждены принимать меры для минимизации рисков. Одной из них стало массовое снижение лимитов по кредитным картам. Банки вложились в промышленный и торговый секторы, но там сейчас наблюдается масса случаев невозврата, пролонгации кредитов и в целом замедление экономического роста. Также ужесточаются требования регулятора по выдаче рискованных кредитов. Основным фактором является жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, направленная на охлаждение рынка потребкредитования и снижение долговой нагрузки населения, - говорит один из топ-менеджеров банковского сектора Бурятии. - Банки стали более консервативными в оценке кредитоспособности заемщиков, ограничивая выдачу высоких лимитов и фокусируясь на качестве существующего портфеля.Данные Национального бюро кредитных историй показывают, что в феврале 2026 года средний лимит по новым кредитным картам в стране упал до 98,1 тыс. рублей, что на 12,9% меньше, чем годом ранее. Это ниже показателей января 2026 (100,5 тыс. рублей) и февраля 2025 (112,6 тыс. рублей).Что касается Бурятии, кредитные лимиты активно начали резать у индивидуальных предпринимателей, работников строительного и транспортного секторов, сферы услуг, в том числе ресторанного бизнеса, а также у работников ряда неблагополучных в плане финансовой устойчивости предприятий, в том числе относящихся к малому и среднему бизнесу.Возможно, это связано с улучшением функционирования систем оценки платежеспособности клиентов и той информацией, которую банки получают по тратам этих категорий граждан. Значительную часть информации о финансовом достатке банки получают по расходам по кредитным картам, а также, возможно, обмениваясь информацией с другими игроками рынка.Не исключено, что технологии искусственного интеллекта позволяют банкам, что называется, забегать вперед и оценивать платежеспособность клиентов на несколько месяцев вперед. Так, путем сокращения лимитов они пытаются перестраховаться от возможных просрочек этих категорий граждан. Поэтому становится понятным удивление многих заемщиков, которые пока вовремя обслуживают кредиты. Однако банки считают, что они находятся в зоне риска и через несколько месяцев у них могут возникнуть проблемы с обслуживанием.- В апреле 2026 года на одну вакансию на HeadHunter в среднем претендует около 11 человек. Этот показатель (hh.индекс) значительно вырос по сравнению с началом года, что свидетельствует о снижении вакансий и резком росте числа соискателей. Банковские аналитики или ИИ видят, что число предприятий, где начинаются сокращения либо снижение зарплат в связи с неполной рабочей неделей, растет, но эти люди, оказавшись безработными, не смогут найти работу в новых условиях. Потому что число вакансий начнет падать еще быстрее, чем сейчас. И поскольку большинство людей закредитованы максимально, то они сразу же уйдут в просрочку, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.Одновременно наблюдается другая тенденция. Банки активно пошли к бюджетникам Бурятии. И это вполне обоснованно: если малый бизнес в кризисе и стройки останавливаются, зарплаты бюджетникам и пенсионерам будут выплачиваться в любом случае, несмотря на все сложности.- В апреле в нашу школу заявились представители сразу двух конкурирующих банков. Они выступали перед учителями, зазывали переходить на зарплатный проект к ним, обещали большие кешбэки, дешевые кредиты и овердрафт. Один из банков, например, предложил учителям, чтобы они приводили к ним за 1500 рублей новых пользователей. В общем, выглядит все словно пир во время чумы. Многие согласились получить новые кредитные карты. Правда лимиты там были небольшие, 10 - 50 тыс. рублей, - рассказывает учитель одной из школ Улан-Удэ.Текущая ситуация на финансовом рынке Бурятии демонстрирует новые тенденции. Хотя снижение кредитных лимитов создает определенные трудности для жителей Бурятии, в целом оно является индикатором, с одной стороны, неблагополучия, а с другой - позволяет переходить от стратегии трат к практике досрочного возврата долгов и жизни по средствам.Ответственное финансовое поведение остается ключевым элементом личной финансовой безопасности в период нарастающего экономического кризиса.