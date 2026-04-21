В Бурятии ветер не дает потушить лесной пожар в Закаменском районе

За сутки в Бурятии было обнаружено три лесных пожара – в Заиграевском, Закаменском и Тункинском районах. С двумя из них уже справились, а вот тушение третьего вчера осложнялось сильным ветром.

Причина пожара в Заиграевском районе – из-за загоревшейся свалки вблизи населённого пункта, в Закаменском – по причине неосторожного обращения с огнём, а в Тункинском районе – из-за обрыва линий электропередач.

Сегодня утром продолжается тушение лесного пожара в Закаменском районе. Его площадь 15 гектаров. С огнём сражается более 40 человек и шесть единиц техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

- Тушение осложнялось сильной ветровой нагрузкой. Вчера вечером усиливали группировку, дополнительных сил и техники не требуется. Сейчас ветер стих, активное действие огня прекращено, лесники занимаются дотушиванием отдельных очагов горения, - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В РАЛХ напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, поэтому использование открытого огня запрещено, а находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение – 10 000 рублей. Горячая линия лесной охраны 20-44-44.

